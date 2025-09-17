إقامة معسكرات للمتميزين رياضيا بجامعة طنطا

أقيمت فعاليات معسكرات للمتميزين رياضيًا في رحاب جامعة طنطا بمعسكر بلطيم.

ويأتي ذلك برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

وجاءت الفعاليات بالتعاون مع معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، من خلال عقد ندوات توعوية صحية ضمن أنشطة المعسكر، وذلك بمشاركة 24 جامعة مصرية، وقد تم تقسيم المعسكر إلى ثلاثة أفواج لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب المتميزين رياضيًا بالجامعات المصرية.

تعزيز قيم العمل الجماعي

ويهدف المعسكر إلى تنمية روح الترابط بين طلاب الجامعات، وتبادل الثقافات والخبرات بين المشاركين، فضلًا عن تعزيز قيم العمل الجماعي من خلال أنشطة متنوعة تجمع بين الرياضة والثقافة والفنون، كما تضمنت الفعاليات مشاركة الطلاب في مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "صحتك في الصيف".

وشملت الأنشطة الرياضية عددًا من الفعاليات التنافسية، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية، ولقاءات شبابية تهدف إلى صقل مهارات الطلاب، وتنمية وعيهم المجتمعي.

وتم تقسيم الجامعات المشاركة إلى أفواج ثلاثة على النحو التالي:

الفوج الأول: طلاب جامعات (طنطا – التعلم الإلكتروني الأهلية – المنوفية الأهلية – أسيوط – كفر الشيخ – السلام – مدينة السادات – بني سويف).

الفوج الثاني: الطالبات من (معاهد التعليم العالي – حورس – المنيا – الزقازيق – جنوب الوادي – طنطا).

الفوج الثالث: طلاب جامعات (المنوفية – 6 أكتوبر – دمنهور – سيناء – الجلالة – المنصورة – سوهاج – النهضة).

