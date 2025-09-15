الإثنين 15 سبتمبر 2025
موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025

موعد إعلان نتيجة
موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب، فيتو

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في السابعة من مساء أمس الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، غلق باب تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من طلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد).

 كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن الأربعاء الماضي بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم والجديد)، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يستفيدوا من تحويلات تقليل الاغتراب، وفقا للقواعد المنظمة لذلك والصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات. 

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025

ويترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025، وطلاب المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب من قبل إعلان نتيجة مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب الثانية.
واكدت مصادر بوزارة التعليم العالى، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة في غضون 48 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب.

وفور إعلان مكتب تنسيق القبول بالجامعات ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025، يمكن للطالب معرفة نتيجة التحويل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

يمكن للطالب معرفة ما إذا تم قبول طلب التحويل الخاص به على موقع التنسيق أو تم رفضه من خلال اتباع الخطوات ات الآتية:

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الخاصة به على الموقع.
  • يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية الخاصة به للتوجه بها إلى الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له.

