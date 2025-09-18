الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات

الجامعات التكنولوجية،
الجامعات التكنولوجية، فيتو
ads

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم الإلكتروني المباشر أمام طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس WE ومدرسة تكنولوجيا المعلومات، ممن لم يسبق ترشيحهم عبر مكتب التنسيق، للالتحاق بالجامعات التكنولوجية للعام الجامعي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦،

 وجاءت القواعد العامة للتقديم على النحو التالي:

١- نسبة القبول
* تخصيص ٥٪ من إجمالي الأعداد المقبولة بكل جامعة تكنولوجية من خلال التقديم الإلكتروني المباشر.
مثال: إذا قبلت الجامعة ٢٠٠٠ طالب عبر التنسيق، يضاف ١٠٠ طالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصبح الإجمالي ٢١٠٠.

٢- شروط التقديم
* أن يكون الطالب من مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو WE أو مدرسة تكنولوجيا المعلومات.
* ألا يكون قد تم ترشيحه مسبقًا للجامعات التكنولوجية عبر مكتب التنسيق.
* ⁠لا يجوز إعادة التنسيق للطلاب المقبولين بالفعل بالجامعات التكنولوجية.

٣- آلية القبول
* يقوم الطالب بترتيب رغباته إلكترونيًا للجامعات التكنولوجية من ١ حتى ١٢ رغبة عبر المنصة المخصصة.
* يتم القبول وفقًا لترتيب الرغبات والمجموع حتى استكمال نسبة ٥٪.
* التنسيق يتم إلكترونيًا دون توزيع جغرافي.

خطوات التقديم الإلكتروني المباشر


* الدخول على المنصة باستخدام الرقم القومي والرقم السري الموجود باستمارة النجاح.
* المنصة متاحة فقط للطلاب المسجلة بياناتهم مسبقًا من قبل الوزارة علي الموقع.
* يمكن تعديل الرغبات حتى نهاية فترة التقديم، وبعدها لا يُسمح بالتعديل.

 رابط المنصة:

 

موعد التقديم:
* يبدأ التقديم من تاريخ نشر البيان ويستمر حتى الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات التكنولوجية التعليم العالي والبحث العلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزير التعليم العالي التعليم العالي

مواد متعلقة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

وزير الطيران: التعاون المصري الإماراتي نموذج استراتيجي للشراكات الناجحة

إقامة معسكرات للمتميزين رياضيا بجامعة طنطا

كلية الآداب بجامعة عين شمس تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد

جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع أنجليا روسكين البريطانية

توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين التعليم العالي ومنظمة اليونسكو وجامعات أجنبية

السفير الفرنسي: تدشين الأكاديمية الدولية للعمران بهدف تشكيل مستقبل التنمية الحضرية

ألسن عين شمس تخصص مقرًا بالدور الأرضي لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025، رابط رسمي

سؤال برلماني بشأن واقعة اختفاء أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

مصدر طبي بالأهلي يحسم موقف زيزو من مباراة القمة

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads