أخبار مصر

السفير الفرنسي: تدشين الأكاديمية الدولية للعمران بهدف تشكيل مستقبل التنمية الحضرية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

قال السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفاليه: إن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، بمثابة مبادرة تعكس الرسالة المشتركة بين فرنسا وإيطاليا وهولندا ومصر؛ من أجل محاولة تشكيل مستقبل التنمية الحضرية من خلال التميز الأكاديمي والابتكار.

وأكد شوفالييه خلال تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عندما زار مصر وقّع  أكثر من 40 اتفاقية مالية جديدة بين الجامعات المصرية والفرنسية، لافتا إلى أن هذا يُظهر المسار الذي نسير فيه حاليًا، وإيماننا  البالغ بمستقبل هذا الجيل هنا في مصر.


وأوضح شوفالييه أن مستقبل التعليم بين أيدي الشباب تحت سن الثلاثين. وهذه صورة عن المستقبل، ونحن فخورون للغاية بأن نساهم فيها، مضيفا: نعلم أن العمارة والعمران ليستا مجرد تخصصات تقنية، بل هما أيضًا إنسانيتان واجتماعيتان بامتياز، وهذا أيضًا أمر غاية في الأهمية. 

