أمين الأعلى للجامعات: جميع البرامج الدراسية بالأكاديمية الدولية للعمارة والعمران معادلة

أكد الدكتور مصطفى رفعت، امين المجلس الأعلى للجامعات، أن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، كيان تعليمي من الجيل الرابع، وقد يصبو لأن يكون من الجيل الخامس، مشيرا إلى أن برامجها جميعها معادلة.

حفل افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، على هامش حفل افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، إن هذا الكيان جزء منه المسارات الأكاديمية التي تتقلص إلى 25% مما تقدمه الجامعة.

واضاف أنه سيكون لدينا في المستقبل مسارات تعليمية بالجامعات، بما يتماشى مع احتياجات السوق ويتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية.

ولفت رفعت إلى أن الأكاديمية ستقدم بحث علمي أيضا، بالتعاون مع اليونسكو لكيفية إدارة الإرث الاثري الموجود في مصر.

وكشف أمين الأعلى للجامعات، أن الأكاديمية ستستقطب جميع الخبرات الموجودة في الاستشارات الهندسية الموجودة في مصر، بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية.

