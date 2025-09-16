الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمين الأعلى للجامعات: جميع البرامج الدراسية بالأكاديمية الدولية للعمارة والعمران معادلة

المؤتمر الصحفي لوزير
المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي، فيتو

أكد الدكتور مصطفى رفعت، امين المجلس الأعلى للجامعات، أن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، كيان تعليمي من الجيل الرابع، وقد يصبو لأن يكون من الجيل الخامس، مشيرا إلى أن برامجها جميعها معادلة.

حفل افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، على هامش حفل افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، إن هذا الكيان جزء منه المسارات الأكاديمية التي تتقلص إلى 25% مما تقدمه الجامعة.

واضاف أنه سيكون لدينا في المستقبل مسارات تعليمية بالجامعات، بما يتماشى مع احتياجات السوق ويتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية. 

ولفت رفعت إلى أن الأكاديمية ستقدم بحث علمي أيضا، بالتعاون مع اليونسكو لكيفية إدارة الإرث الاثري الموجود في مصر.

وكشف أمين الأعلى للجامعات، أن الأكاديمية ستستقطب جميع الخبرات الموجودة في الاستشارات الهندسية الموجودة في مصر، بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران المجلس الأعلى للجامعات اليونسكو الاعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت الدكتور أيمن عاشور أمين المجلس الأعلى للجامعات

مواد متعلقة

عاشور: منظمة اليونسكو شريك استراتيجي مع مصر في الأكاديمية الدولية للعمران

رئيس الوزراء يشارك في فعاليات تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران (صور)

بدء مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مدينة السادات بالمجلس الأعلى للجامعات

الأكثر قراءة

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads