أخبار مصر

موعد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

المؤتمر الصحفي لوزير
المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي، فيتو

كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025.

وأكد غانم خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، عُقد اليوم بالعاصمة الإدارية على هامش افتتاح الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، أنه بنهاية الأسبوع الجاري ستنتهي أعمال تنسيق القبول بالجامعات لجميع الطلاب بما في ذلك الشهادات العربية والأجنبية.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وأوضح غانم أن مكتب التنسيق انتهى بالفعل من فرز رغبات طلاب الشهادات المعادلة والشهادات الفنية، لافتا إلى أن المشكلة الوحيدة كانت في الشهادات الأجنبية، وهي السبب في تأخر إعلان النتيجة.

 

وقال غانم: إن طلاب الشهادة البريطانية طلبوا مد التنسيق حتى ١٤ سبتمبر الجاري، بسبب تأخر استلام شهادة ال IG، مشيرا إلى أن مراجعة الشهادات العربية والأجنبية يتطلب وقتا كبيرا من العاملين بمكتب التنسيق للتأكد من مدى مصداقيتها. 

وأكد غانم أن مكتب التنسيق حريص على مستقبل الطلاب، وأنه سيتم الإعلان عن النتيجة بنهاية الأسبوع الجاري، حتى يستطيع الطلاب بدء العام الدراسي.

