وزير الطيران: التعاون المصري الإماراتي نموذج استراتيجي للشراكات الناجحة

أجرى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بدعوة من مجموعة أبوظبي للطيران (ADA).

وضم الوفد كلًا من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية،، والطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز سُبل التعاون الإستراتيجي وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في مختلف مجالات الطيران المدنى، بما يسهم في فتح آفاق واسعة للشراكات المستقبلية، فضلًا عن الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الشركات الإماراتية في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي والمطارات وخدمات النقل الجوي.

وكان في استقبالهم من الجانب الإماراتي محمود الهاملى الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للطيران (ADA)، ومحمد سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للطيران (ADA)، ودانيال هوفمان الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للهندسة، وسمير رمضان الرئيس التنفيذي لشركة ماكسيموس، ومحمد حسين أحمد الرئيس التنفيذي لشركة رويال جِت، وأحمد خوري الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للتدريب على الطيران، محمد رضا مدير المشاريع الاستراتيجية والتوسع الدولي (ADATC)، وأحمد الشامسي المدير العام للمطارات الأخرى في أبوظبي.

واستهل الوفد المصري زيارته بجولة ميدانية للعديد من المواقع الاستراتيجية، والتي بدأت بشركة رويال جِت، والتي تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال الطيران الخاص المتميز. وهي مملوكة لمجموعة طيران أبوظبي، وتقدم خدمات إدارة وتأجير الطائرات ورحلات الإجلاء الطبي وخدمات الصيانة والضيافة الجوية، وحصدت العديد من الجوائز العالمية كأفضل شركة طيران خاص.

ثم أعقبها التوجه إلى المقر الرئيسي لمجموعة أبوظبي للطيران (ADA)، حيث استمع وزير الطيران المدني والوفد المرافق له لعرض تفصيلي تناول مسيرة المجموعة التي تأسست عام 1976، وتمتلك أسطولًا من الطائرات وأجهزة محاكاة متطورة. وتُعد المجموعة الأكبر من نوعها في المنطقة بما توفره من خدمات متكاملة تشمل الصيانة والإصلاح والتجديد، وحلول الشحن الجوي، وخدمات الإسعاف الجوي والبحث والإنقاذ، فضلًا عن برامج التدريب الفني والتشغيلي باستخدام أحدث أجهزة المحاكاة. كما تضم المجموعة تحت مظلتها إحدى عشرة شركة رائدة، من أبرزها مركز طيران أبوظبي للتدريب، والاتحاد للهندسة، وماكسيموس إير، ورويال جِت، وجال، وشركة AMMROC.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة الاتحاد للهندسة، والتي تُعد من أكبر مزوّدي خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد للطائرات في المنطقة. وتقدم الاتحاد للهندسة حلولًا متكاملة تشمل الصيانة الثقيلة، إصلاح المواد المركبة، تجديد المقصورات وطلاء الطائرات، وتتعامل مع مختلف طرازات الإيرباص والبوينج. وتخدم أكثر من 200 طائرة سنويًا لعملاء من مختلف أنحاء العالم، وهي أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على اعتماد تصميم وتعديل المقصورات من وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

إضافة إلى زيارة شركة ماكسيموس، التي تُعد من أبرز شركات الشحن الجوي في المنطقة. والتى تأسست عام 2005 وتختص بنقل البضائع الثقيلة والمشروعات اللوجستية، وتدير أسطولًا يضم طائرات أنتونوف 124 القادرة على حمل 120 طنًا، وطائرات إليوشن 76، إضافة إلى طائرات شحن مستأجرة مثل بوينج 747 و777. وتُعرف الشركة بريادتها في عمليات الإغاثة الجوية، كونها الشريك الحصري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تضمنت الجولة زيارة مطار زايد الدولي، حيث أطلع الوفد المصري على إمكانياته المتطورة باعتباره أحد أحدث المطارات العالمية، وما يضمه من مبانى وصالات ركاب حديثة، ومرافق تشغيلية متكاملة، وأنظمة تكنولوجية متقدمة لإدارة العمليات الجوية والأرضية، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز محوري لحركة الطيران العالمية، كما اطلعوا على المنظومة الأمنية ومنظومة الجوازات و نقل الحقائب وشحن البضائع وكافة العمليات التشغيلية لتسهيل إجراءات سفر الركاب وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

وشملت الجولة زيارة أكاديمية شركة الاتحاد للتدريب للتعرف على برامج التدريب المعتمدة دوليًا للطيارين والمهندسين وأطقم الضيافة الجوية، واختُتمت الجولة بزيارة مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية للتعرف على أحدث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في إدارة الحركة الجوية.

وخلال الزيارة، أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن اعتزازه بعمق العلاقات بين مصر والإمارات العربية الشقيقة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني يُجسد نموذجًا متميزًا للشراكات الاستراتيجية القائمة على رؤية مستقبلية مشتركة، ويسهم في دعم خطط التحديث والتطوير وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار الحفني إلى أن مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها بين الجانبين ضمن فعاليات الزيارة من شأنها فتح مجالات جديدة وأوسع للتعاون، وتعزز تكامل الجهود في تطوير صناعة النقل الجوي، مشيدًا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات بارزة في هذا القطاع الحيوي، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومقومات تكنولوجية حديثة جعلتها في مصاف المراكز العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني.

