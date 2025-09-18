الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2025

يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بعد إغلاق المرحلة الأحد الماضي.

 

 

كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، موعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات، ومن لم يستفد من تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط  

وانتهى طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين بالدور الأول والثاني من طلاب الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم والحديث، من تسجيل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب في السابعة من مساء الأحد الماضي 14 سبتمبر.

 

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المنتظر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025، اليوم الخميس، بحيث يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات القيد والالتحاق بالعام الدراسي.

وأشار إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يعمل الآن على فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات وفقا للقواعد المعتمدة لتقليل الاغتراب من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025 

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.
  • يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.
  • يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.
  • ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي أجراه على الموقع وإذا تم قبوله أو لا.
  • يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية أو المعهد الذي رشح له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2025 تحويلات تقليل الاغتراب تنسيق الثانوية العامة 2025 تنسيق القبول بالجامعات طلاب المرحلة الثالثة مرحلة تقليل الاغتراب نتيجة تقليل الاغتراب مكتب تنسيق القبول بالجامعات

مواد متعلقة

وزير الطيران: التعاون المصري الإماراتي نموذج استراتيجي للشراكات الناجحة

إقامة معسكرات للمتميزين رياضيا بجامعة طنطا

كلية الآداب بجامعة عين شمس تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد

جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع أنجليا روسكين البريطانية

توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين التعليم العالي ومنظمة اليونسكو وجامعات أجنبية

السفير الفرنسي: تدشين الأكاديمية الدولية للعمران بهدف تشكيل مستقبل التنمية الحضرية

ألسن عين شمس تخصص مقرًا بالدور الأرضي لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أيمن عاشور: الأكاديمية الدولية للعمارة خطوة نوعية نحو تطوير التعليم العمراني

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن

انخفاض كبير، أسعار الذهب اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

وداع بموجة "ارتفاع"، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر، الرابط الرسمي

تستمر 5 ساعات، تحذير من ظاهرة مقلقلة تضرب عدة مناطق في مصر اليوم

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads