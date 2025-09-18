نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

يترقب طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بعد إغلاق المرحلة الأحد الماضي.

كشف الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، موعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات، ومن لم يستفد من تقليل الاغتراب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال هذا الرابط

وانتهى طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين بالدور الأول والثاني من طلاب الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم والحديث، من تسجيل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب في السابعة من مساء الأحد الماضي 14 سبتمبر.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المنتظر إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025، اليوم الخميس، بحيث يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات القيد والالتحاق بالعام الدراسي.

وأشار إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات يعمل الآن على فرز رغبات الطلاب وتوزيعهم على الكليات وفقا للقواعد المعتمدة لتقليل الاغتراب من المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة 2025.

يضغط الطالب على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

ستظهر أمام الطالب نتيجة التحويل الذي أجراه على الموقع وإذا تم قبوله أو لا.

يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح النهائية له لاستكمال إجراءات قيده بالكلية أو المعهد الذي رشح له.

