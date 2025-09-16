الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
ضبط 1055 بطاقة تموينية مجمعة داخل مخبز بأسيوط

البطائق المضبوطة،فيتو
البطائق المضبوطة،فيتو

كشف اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط 1055 بطاقة تموينية ذكية داخل أحد المخابز البلدية خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت المخابز والأسواق بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ضبط بطاقات تموينية مجمعة جرى استخدامها بالمخالفة للقانون

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة وكيل الوزارة خالد محمد، وبمشاركة إدارة الرقابة التموينية، وأسفرت عن ضبط البطاقات المجمعة التي جرى استخدامها بالمخالفة للقانون بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بحقوقهم، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية لتنظيم حملات مفاجئة ودورية للرقابة على الأسواق والمخابز.

كما شدد محافظ أسيوط على ضرورة التزام المخابز بعدم تجميع البطاقات التموينية، وأن يتم صرف الخبز لكل بطاقة من خلال صاحبها أو أحد أفراد أسرته المقيدين بها وفقًا للتعليمات المنظمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 363 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية على مطاعم أسيوط

تحرير 490 محضر متنوع في حملة تموينية على أسواق أسيوط

وفي سياق متصل، أعلن محافظ أسيوط، عن تخصيص عدة خطوط ساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر الأرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088) و(2135670/088)، إلى جانب خدمة واتس آب وتليجرام على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) وذلك لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم.

