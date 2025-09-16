الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظ أسيوط يشهد توزيع حقائب مدرسية للطلاب الأولى بالرعاية (فيديو)

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفالية تسليم حقائب مدرسية كاملة المستلزمات للطلاب الأولى بالرعاية بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات بقرية النواورة التابعة لمركز ومدينة البدارى.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "توزيع 1000 حقيبة مدرسية بمشتملاتها المكتبية" التي ينفذها مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، بهدف دعم الأسر البسيطة ومواجهة أعباء المعيشة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

 

شارك في الفعالية محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مجدى سليم ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البدارى، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عروض فنية لطلاب مدرستي عمرو بن العاص والزهراء الابتدائية، بالإضافة إلى فقرة إنشاد ديني في مدح السيرة النبوية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

محافظ أسيوط يشيد بجهود مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في دعم الأسر 

وفي كلمته، هنأ محافظ أسيوط جميع الحاضرين بمناسبة المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد، مشيدًا بجهود مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وكافة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار دعمه لهذه الجهود التي تسهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في توفير المستلزمات المدرسية المجانية قبل بداية العام الدراسي.

إطلاق مبادرة "عودة الطيور المهاجرة" 

كما أعلن اللواء هشام أبو النصر، خلال الفعالية، إطلاق مبادرة "عودة الطيور المهاجرة" التي تستهدف تعزيز التواصل مع أبناء أسيوط في الخارج، والاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة، بما يواكب توجهات الدولة نحو جذب العقول المبدعة والطاقات الوطنية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمناء والآباء عن خالص شكره لمحافظ أسيوط، على رعايته الدائمة لكافة الأنشطة التي تستهدف خدمة المجتمع ودعم الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذه الجهود تجسد صورة حقيقية للتكافل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

توزيع 120 حقيبة مدرسية على الأيتام والأولى بالرعاية في أسيوط (صور)

محافظ أسيوط يشدد على تسليم الكتب للطلاب بأول يوم للدراسة

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ أسيوط يرافقه القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الأمناء والأباء والمعلمين، بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلاب وسط أجواء من البهجة والسرور التي غمرت الأطفال وأولياء أمورهم.

