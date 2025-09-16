الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظ أسيوط يشهد تشغيل بوسترات رفع مياه محطة البداري (فيديو)

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تشغيل (3) بوسترات رفع بمحطة مياه البداري المرشحة لتغذية قرية النواورة والقرى المجاورة بمركز البداري بمياه الشرب المرشحة.

يأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب وتوفير مياه نقية وآمنة، مع رفع ضغوط الشبكات الداخلية لضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة وكفاءة أعلى.

 

رافق محافظ أسيوط خلال جولته كل من: عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وأمل جميل مدير عام العلاقات والمتابعة والمتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد عبدالتواب رئيس قطاع شرق، إلى جانب عدد من مسئولي الشركة ومسئولي المركز، حيث استعرضوا مكونات المشروع وآليات التشغيل وخطوات المراحل التجريبية.

مشروعات مياه الشرب تأتي على رأس أولويات الدولة

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات مياه الشرب تأتي على رأس أولويات الدولة نظرًا لارتباطها المباشر بصحة وحياة المواطنين، موضحًا أن البوستر الواحد تصل قدرته إلى 60 لترًا/ثانية، مما يعزز كفاءة التشغيل ويضاعف القدرة على ضخ المياه بالشبكات الداخلية للقرية. 

وأضاف أن الأعمال تضمنت أيضًا ربط خطين بقطري 8 بوصة و10 بوصة على الخط الرئيسي القادم من محطة البداري المرشحة بقطر 12 بوصة، بما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وضمان استمرارية تدفق المياه بصورة منتظمة ومستقرة للأهالي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إطلاق هذه البوسترات يمثل نقلة نوعية لأهالي قرية النواورة والمناطق المجاورة، حيث يساهم في القضاء على مشكلات المياه الجوفية المالحة ويوفر مياه مرشحة عالية الجودة بشكل دائم، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة في القرى والنجوع النائية.

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة ويوجه بتحليل عينات لمتابعة الجودة

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه كوم بوها بعد رفع كفاءتها لضخ المياه بقرى منفلوط

وشدد محافظ أسيوط على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم هذه المشروعات وتذليل العقبات أمام تنفيذها بما يساهم في تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

