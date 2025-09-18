ضبط مخالفات تموينية ومصانع غير مرخصة خلال حملة رقابية مكثفة بالعياط

واصلت إدارة تموين العياط جهودها الرقابية المكثفة تنفيذًا لتعليمات السيد بلاسي وكيل وزارة التموين مدير المديرية، ومصطفى أحمد وكيل المديرية، وتوجيهات سلطان النجار مدير عام إدارة الرقابة المركزية، بشأن تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة.

نتائج الحملة التموينية

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة، أسفرت الحملة عن ضبط وإثبات عدد من المخالفات التموينية منها تحرير محضرين لمزاولة نشاط بدون ترخيص لمخزنين مواد غذائية، مع مصادرة 2300 زجاجة سعة 350 مل، وضبط معمل تصنيع حلويات بدون ترخيص، وتمت مصادرة 100 كيلو سكر أبيض، 100 كيلو سميد، 50 كيلو دقيق أبيض، 20 كيلو سمن، 50 كيلو من الحلويات كمنتج نهائي جاهز للبيع، كما تم تحرير محضر لمحل جزارة بسبب عدم وجود شهادة صحية، وإغلاق بقالة تموينية وتحرير محضر بالمخالفة.

وبلغ إجمالي المحاضر المحررة خلال الحملة 5 محاضر جنح تموينية، مع تأكيد استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وأكد مسؤولو مديرية التموين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

