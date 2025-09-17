محافظ الجيزة يبحث مع مستثمري المناطق الصناعية تقنين أوضاع أنشطتهم

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بعدد من المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط، وممثلى البنك الاهلى المصرى لعرض وبحث عرض البنك منح المستثمرين والمصنعين قروض ميسرة، لتقنين أوضاعهم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وأنشطتهم.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية، في حضور نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني للمحافظة.

وخلال اللقاء أكد المحافظ على أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال، وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب ابوساعد داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل والمساهمة فى ادخال المرافق ورفع كفاءة الانارة والبنية التحتية بتلك المناطق.

وأشار المحافظ إلى أن اللقاء استهدف تعزيز التعاون مع البنك الأهلي المصري من خلال شراكة اقتصادية وتنموية مع محافظة الجيزة لتقديم قروض ميسرة للمستثمرين والمصنّعين بأقل فائدة بنكية ممكنة لدعم جهود تقنين أوضاعهم وكذلك توفير التمويل اللازم للتوسعات بالمصانع وخطوط الإنتاج ومصروفات التشغيل.

شكاوى ومعوقات المستثمرين والمصنّعين داخل المناطق الصناعية

كما استمع المحافظ إلى شكاوى ومعوقات المستثمرين والمصنّعين داخل المناطق الصناعية، حيث وجّه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة دراسة هذه التحديات وإيجاد حلول عملية لها بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا.

وشدد على أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين إيمانًا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات الجادة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وأبناء المحافظة.

