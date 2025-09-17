الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البيئة: تحسين التنوع البيولوجي ببحيرة المنزلة وإعداد خريطة للأعماق ودراسة حركة المياه

منال عوض القائم بأعمال
منال عوض القائم بأعمال وزيرة البيئة، فيتو

عقدت اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات اجتماعها الأول بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

حضر الاجتماع الدكتور عيد الراجحي، مساعد وزيرة البيئة للدعم الفني، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وخبراء من الجامعات والمعاهد البحثية بوزارة التعليم العالي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزيرة البيئة، أن تشكيل اللجنة الفنية يأتي ضمن حرص الدولة على حماية وتنمية البحيرات المصرية باعتبارها ثروة طبيعية واقتصادية وبيئية هامة، مشيرة إلى أن بحيرة المنزلة تمثل أولوية خاصة لقيمتها البيئية الفريدة ودورها كممر رئيسي للطيور المهاجرة.

 وضع حلول علمية متكاملة لخفض التلوث

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لوضع حلول علمية متكاملة لخفض التلوث، وتحسين نوعية المياه، والاستفادة من نواتج التطهير والتكريك، بما يحقق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي أبو سنة الجهود الجارية لخفض أحمال التلوث وحماية التنوع البيولوجي، خاصة في المحميات الطبيعية مثل محمية أشتوم الجميل. كما تم الاتفاق على إعداد دراسة لحركة المياه باستخدام نموذج Hydrodynamic Model مع مراعاة مواقع أحواض الترسيب الناتجة عن أعمال التكريك والتطهير، وإجراء تحليل اقتصادي لنواتج الحفر وتعظيم الاستفادة منها، كما تضمنت التوصيات إعداد خريطة Bathymetry لأعماق البحيرة وأحواض الترسيب، وتصنيف النباتات المائية طبقًا لأهميتها البيئية.

ظاهرة انتشار النباتات المائية بالمنطقة الجنوبية

كما استعرض الدكتور عيد الراجحي ظاهرة انتشار النباتات المائية بالمنطقة الجنوبية للبحيرة، وخاصة بنطاق طريق الحزام الآمن الجديد، مؤكدًا على أهمية إزالة العوائق لتحسين حركة المياه، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير المصارف الرئيسية، خاصة مصرفي بحر البقر وبحر حادوس.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ الإجراءات المقترحة وتحقيق أفضل النتائج في تحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات، وعلى رأسها بحيرة المنزلة، للحفاظ على استدامتها وصون مواردها الطبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرات المصرية الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة العاصمة الادارية الجديد العاصمة الإدارية الجديدة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهاز مستقبل مصر للتنمية وزارة التعليم العالى وزارة الموارد المائية

مواد متعلقة

بدء تطوير ورصف 70 شارعًا بالطالبية في الجيزة

ضبط 132 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالجيزة

محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

مصر تحتفل باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون 2025

الجيزة: دخول 22 مدرسة جديدة إلى الخدمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

البيئة: إنشاء وحدات مختصة بتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة

أبرزها الفريد ومينا ومطعم سينابون، حملة لإغلاق المحال المخالفة بالشيخ زايد (صور)

أخبار مصر اليوم: السيسي وأردوغان يدينان العدوان الإسرائيلي على قطر.. فتح باب القبول بكلية الطب بالقوات المسلحة.. تفاصيل جديدة حول أسورة الملك بسوسنس الأول بعد اختفائها

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads