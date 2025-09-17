ضبط 132 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالجيزة

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الجيزة، حملة موسعة استهدفت عددًا من المنشآت بالجيزة، وذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى أحمد، وكيل المديرية، وبتوجيهات ياسر حنفي، المدير العام للتجارة الداخلية، وتحت إشراف عبده صابر، مدير الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 132 كيلو جرامًا من اللحوم المصنعة والمفرومة مجهولة المصدر، وتشمل 42 كيلو جرام كبدة بدون بيانات، 25 كيلو جرام لحمة مفرومة بدون بيانات، 15 كيلو جرام كفتة بدون فواتير.50 كيلو جرام كفتة بدون بيانات.



وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، فيما جرى المرور على أحد مخازن المواد الغذائية لمراجعة أوراقه الرسمية والتأكد من توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون.

وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولة لبيع منتجات مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



