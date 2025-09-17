الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء تطوير ورصف 70 شارعًا بالطالبية في الجيزة

رصف الشوارع
رصف الشوارع

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن انطلاق أعمال الرصف والتطوير والإنارة في شوارع منطقة الكونيسة ومتفرعات شارع العروبة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بحي الطالبية، حيث يتم تنفيذ الأعمال باستخدام بلاط الإنترلوك.

وأوضح المحافظ أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة 70 شارعًا بالمناطق الواقعة في متفرعات الطريق الدائري، ومتفرعات شوارع العروبة وعثمان أحمد عثمان وعبد اللطيف عبد الفتاح، إلى جانب المنطقة الواقعة بين شارعي حسن محمد وضياء، بالإضافة إلى شوارع عباس رياض والحسيني رياض. 

 

أعمال رصف وتجميل الشوارع

وتتضمن الخطة تنفيذ أعمال رصف وتجميل الشوارع، دعم أرصفة المشاة، تحسين مستوى الإنارة، ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يسهم في الارتقاء بالشكل الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للأهالي.

وأكد النجار أن هذه المناطق كانت بحاجة ملحّة إلى التطوير نظرًا لما تعانيه من تهالك الطرق وضعف الإنارة، ما جعلها على رأس أولويات الخطة الاستثمارية للمحافظة في حي الطالبية لتحسين الخدمات وتيسير الحركة المرورية.

كما كلّف المحافظ رئيس حي الطالبية بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا أولًا بأول، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة أعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية التنسيق بين أجهزة الحي والشركات المنفذة، والاستجابة لشكاوى المواطنين خلال فترة التنفيذ.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الجهود هو تهيئة بيئة خدمية أفضل لأهالي الطالبية، وتقديم صورة حضارية تليق بمحافظة الجيزة.

