بدء تطوير ورصف 70 شارعًا بالطالبية في الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن انطلاق أعمال الرصف والتطوير والإنارة في شوارع منطقة الكونيسة ومتفرعات شارع العروبة، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بحي الطالبية، حيث يتم تنفيذ الأعمال باستخدام بلاط الإنترلوك.

وأوضح المحافظ أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة 70 شارعًا بالمناطق الواقعة في متفرعات الطريق الدائري، ومتفرعات شوارع العروبة وعثمان أحمد عثمان وعبد اللطيف عبد الفتاح، إلى جانب المنطقة الواقعة بين شارعي حسن محمد وضياء، بالإضافة إلى شوارع عباس رياض والحسيني رياض.

أعمال رصف وتجميل الشوارع

وتتضمن الخطة تنفيذ أعمال رصف وتجميل الشوارع، دعم أرصفة المشاة، تحسين مستوى الإنارة، ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يسهم في الارتقاء بالشكل الحضاري للمنطقة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للأهالي.

وأكد النجار أن هذه المناطق كانت بحاجة ملحّة إلى التطوير نظرًا لما تعانيه من تهالك الطرق وضعف الإنارة، ما جعلها على رأس أولويات الخطة الاستثمارية للمحافظة في حي الطالبية لتحسين الخدمات وتيسير الحركة المرورية.

كما كلّف المحافظ رئيس حي الطالبية بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا أولًا بأول، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة أعلى معايير الجودة، مشددًا على أهمية التنسيق بين أجهزة الحي والشركات المنفذة، والاستجابة لشكاوى المواطنين خلال فترة التنفيذ.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الجهود هو تهيئة بيئة خدمية أفضل لأهالي الطالبية، وتقديم صورة حضارية تليق بمحافظة الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.