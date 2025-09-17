التحفظ على كميات ضخمة من الدقيق والمواد الغذائية خلال حملة تموينية بالصف

شنت إدارة التموين بالصف اليوم الأربعاء حملة موسعة للتفتيش وضبط المخالفات، في إطار توجيهات وتعليمات السيد بلاسي، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التموين، بتشديد الرقابة التموينية على الأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة الصف.

أبرز نتائج الحملة التموينية بالصف

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة، من بينها ضبط 40 جوال دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة 50 كجم للجوال الواحد، وذلك داخل مخزن ومخبز سياحي، حيث تم التحفظ على الكميات وتحرير محاضر ضد المخالفين تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات أو الفواتير الدالة على مصدرها، كما تبين خلوها من بيانات الإنتاج والصلاحية، وتتضمن 7.5 كجم جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وظهور علامات التلف عليها، و100 كجم سكر حر بدون مستندات، و35 كجم أرز غير مدون عليه تاريخ الإنتاج، و20 كجم بلح داخل أكياس شفافة مجهولة المصدر، و370 علبة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير.



إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

وتمت مصادرة جميع المضبوطات والتحفظ عليها، إضافة إلى تحرير محاضر بالوقائع للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما حررت الحملة محضرين جنح غلق ضد أحد البدالين التموينيين لامتناعه عن صرف المقررات التموينية أثناء مواعيد العمل الرسمية بدون إذن.

وأكدت مديرية التموين بالصف استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تموينية أو سلع فاسدة أو مجهولة المصدر.

