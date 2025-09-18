الخميس 18 سبتمبر 2025
نصائح أحمد عيد عبد الملك لمدرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

الزمالك، فيتو
قال أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، إن الفريق عاد مختلفًا بعد التوقف الدولي من لاعبين وجهاز فني.

وأضاف عيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك متحدثًا عن لقاء الزمالك اليوم أمام الإسماعيلي قائلًا: "الإسماعيلي فريق جيد ويملك مدير فني مميز، أتمنى أن يلعب الزمالك على زيادة حصيلة الأهداف في أي مباراة".

وأكد أحمد عيد على أنه يتمنى أن يعتمد فيريرا على نفس تشكيل مباراة المصري أمام الإسماعيلي اليوم،  كذلك دراسة نقاط الضعف الخاصة بالدراويش جيدًا واللعب على الجبهة اليسرى.

وتحدث لاعب الزمالك السابق عن خوان بيزيرا ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وآدم كايد لاعبو  الفريق وقال: "بيزيرا جعل عمر جابر الظهير الأيمن الأفضل في الدوري الموسم الجاري، ومحمد إسماعيل يجيد الخروج بالكرة وهذه الميزة لا يملكها أي مدافع، ومحمد صبحي ساعد الزمالك في بناء الهجمة من الخلف، وآدم كايد لاعب مميز وقادر على صناعة الفرص التهديفية بفضل مهارة التمرير".

