الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: انتهاء أعمال إحلال وتجديد وحدة جراحات الرمد والعيون بمستشفي الشيخ زايد التخصصي

مستشفى الشيخ زايد
مستشفى الشيخ زايد
ads

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابعه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن استلام وتركيب جهاز الفاكوفيتركتومي لإجراء جراحات الشبكية والجسم الزجاجي بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه.

وأشار "جودة" الي أنه فور تركيب جهاز الفاكوفيتركتومي أجريت ١٠ عمليات بالجهاز.

وفي سياق متصل أوضح جودة بأن إضافة  جهاز الفاكوفيتركتومي جاءت استكمالا لآخر مراحل  أعمال التطوير والتجديد بوحدة جراحات الرمد والعيون.
 

أشار  إلي أن أولي أعمال الإحلال والتجديد  اشتملت علي استلام وتركيب جهاز الميكروسكوب الجراحي المتطور لجراحات العيون الدقيقة وذلك خلال ديسمبر الماضي للعام 2024 عقب زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة للمستشفي مباشرة وبتكلفة إجمالية  تجاوزت ٥ ملايين جنيه.


وتوالت آليات الدعم والتطوير الشامل للوحدة  لتشمل عددا من أجهزة الرمد والعيون المتطورة والتي شملت أجهزة سونار للعين، جهاز قياس حدة الإبصار، جهاز فحص قاع العين وأجهزة قياس مقاس العدسات وتربيزات لعمليات الرمد والمصباح الشقي.  

ومن جانبه  أشار الدكتور أحمد صبحي - رئيس وحدة الرمد أن تزويد الوحدة  بالإصدار الأحدث من الميكروسكوب الجراحي وجهاز الفاكوفيتركتومي علاوة علي عدد من أجهزة الرمد والعيون المتطورة هي بمثابة إضافة قوية لرفع كفاءة وحدة الرمد الفنية وتنوع مستوي الخدمات الطبية المقدمة بها، مشيرا إلي  أنه قد أصبح بالإمكان إجراء جميع جراحات العيون وخاصة المتقدمة منها بالمستشفي.

وخلال حديثه استعرض  "صبحي " الخدمات المستحدثة التي يقدمها جهاز الفاكوفيتركتومي 
والتي تشمل  إجراء عمليات إصلاح الإنفصال الشبكي وعمل الليزر الداخلي للشبكية، إضافة الي حقن الغازات داخل العين وحقن وإزالة زيت السيليكون.

كما أشار إلي تزويد الوحدة بالإصدار الأحدث من الميكروسكوب الجراحي المتقدم مما ساهم جذريا في إجراء جراحات العين الميكروسكوبية والتي تتضمن، عمليات الحول،الجلوكوما،  المياه البيضاء الجراحية،  المياه البيضاء بإستخدام الموجات فوق الصوتية والتي تعد من الخدمات الطبية الهامة والمستحدثة بالمستشفي؛
علاوة علي تعزيز إمكانية القيام بإجراء عمليات الشبكية والجسم الزجاجي بمساعدة تقنيات الميكروسكوب المستحدثة في مثل تلك العمليات.

محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يشهدان انطلاق برنامج عملي مكثف للتوعية الأسرية بأبو تشت

الصحة تستعرض مشروع «القرية الصحية النموذجية» في قنا

وفي ختام حديثه توجه "جودة" بالشكر والامتنان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه والسكان الدكتور خالد عبدالغفار  والدكتوره مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة علي الدعم الكامل والمستمر خلال مراحل  التطوير الشاملة بوحدة جراحة الرمد والعيون بالمستشفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الاحلال والتجديد الاحلال والتجديد الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان الميكروسكوب المراكز الطبية المتخصصة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

مواد متعلقة

رئيس التأمين الصحي يوجه بسرعة حل شكاوى مرضى الغسيل الكلوي بمستشفي النصر

الصحة تكمل المرحلة السادسة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي

الصحة تستعرض مشروع «القرية الصحية النموذجية» في قنا

مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته بفيروس "A"

الصحة: إغلاق 12 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة

الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

ضباط إسرائيليون: نخشى من انقلاب مليشيات أبو شباب في غزة وفقدان السيطرة الميدانية

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

هل ارتداء النقاب رغم معارضة الأهل عقوق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads