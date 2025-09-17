الصحة: انتهاء أعمال إحلال وتجديد وحدة جراحات الرمد والعيون بمستشفي الشيخ زايد التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفي الشيخ زايد التخصصي التابعه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن استلام وتركيب جهاز الفاكوفيتركتومي لإجراء جراحات الشبكية والجسم الزجاجي بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه.



وأشار "جودة" الي أنه فور تركيب جهاز الفاكوفيتركتومي أجريت ١٠ عمليات بالجهاز.

وفي سياق متصل أوضح جودة بأن إضافة جهاز الفاكوفيتركتومي جاءت استكمالا لآخر مراحل أعمال التطوير والتجديد بوحدة جراحات الرمد والعيون.



أشار إلي أن أولي أعمال الإحلال والتجديد اشتملت علي استلام وتركيب جهاز الميكروسكوب الجراحي المتطور لجراحات العيون الدقيقة وذلك خلال ديسمبر الماضي للعام 2024 عقب زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة للمستشفي مباشرة وبتكلفة إجمالية تجاوزت ٥ ملايين جنيه.



وتوالت آليات الدعم والتطوير الشامل للوحدة لتشمل عددا من أجهزة الرمد والعيون المتطورة والتي شملت أجهزة سونار للعين، جهاز قياس حدة الإبصار، جهاز فحص قاع العين وأجهزة قياس مقاس العدسات وتربيزات لعمليات الرمد والمصباح الشقي.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد صبحي - رئيس وحدة الرمد أن تزويد الوحدة بالإصدار الأحدث من الميكروسكوب الجراحي وجهاز الفاكوفيتركتومي علاوة علي عدد من أجهزة الرمد والعيون المتطورة هي بمثابة إضافة قوية لرفع كفاءة وحدة الرمد الفنية وتنوع مستوي الخدمات الطبية المقدمة بها، مشيرا إلي أنه قد أصبح بالإمكان إجراء جميع جراحات العيون وخاصة المتقدمة منها بالمستشفي.

وخلال حديثه استعرض "صبحي " الخدمات المستحدثة التي يقدمها جهاز الفاكوفيتركتومي

والتي تشمل إجراء عمليات إصلاح الإنفصال الشبكي وعمل الليزر الداخلي للشبكية، إضافة الي حقن الغازات داخل العين وحقن وإزالة زيت السيليكون.

كما أشار إلي تزويد الوحدة بالإصدار الأحدث من الميكروسكوب الجراحي المتقدم مما ساهم جذريا في إجراء جراحات العين الميكروسكوبية والتي تتضمن، عمليات الحول،الجلوكوما، المياه البيضاء الجراحية، المياه البيضاء بإستخدام الموجات فوق الصوتية والتي تعد من الخدمات الطبية الهامة والمستحدثة بالمستشفي؛

علاوة علي تعزيز إمكانية القيام بإجراء عمليات الشبكية والجسم الزجاجي بمساعدة تقنيات الميكروسكوب المستحدثة في مثل تلك العمليات.

وفي ختام حديثه توجه "جودة" بالشكر والامتنان لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه والسكان الدكتور خالد عبدالغفار والدكتوره مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة علي الدعم الكامل والمستمر خلال مراحل التطوير الشاملة بوحدة جراحة الرمد والعيون بالمستشفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.