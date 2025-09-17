الصحة تكمل المرحلة السادسة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة السادسة من البرنامج التدريبي لاستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، حيث تم تدريب 27 موظفًا من وزارة الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الخطة الوطنية لتأهيل المنشآت الحكومية لمواجهة الطوارئ الصحية.

أجهزة إزالة الرجفان في الجهات الحكومية والمرافق

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المرحلة تُنفذ بقرار مجلس الوزراء رقم (272) لعام 2024، لنشر أجهزة إزالة الرجفان في الجهات الحكومية والمرافق الاستراتيجية، مع تدريب الكوادر على استخدامها بكفاءة. وأشار إلى أن التدريب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العلمية للقلب والشرايين وبمشاركة الهلال الأحمر المصري، تضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على نماذج محاكاة لتأهيل المتدربين للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن تدريب موظفي وزارة الشباب والرياضة يعزز الاستجابة السريعة للطوارئ، نظرًا لتفاعلهم المباشر مع الشباب والجماهير، مشددًا على استمرار توسيع البرنامج ليشمل قطاعات أخرى ضمن استراتيجية تعزيز خدمات الرعاية العاجلة.

وأضاف «حساني» أن هذه المرحلة تزامنت مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية في 13 سبتمبر، مؤكدًا التزام الدولة بمواكبة الجهود العالمية لرفع الوعي بأهمية التدخل السريع لإنقاذ الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.