الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تكمل المرحلة السادسة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي

الهلال الأحمر، فيتو
الهلال الأحمر، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة السادسة من البرنامج التدريبي لاستخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، حيث تم تدريب 27 موظفًا من وزارة الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الخطة الوطنية لتأهيل المنشآت الحكومية لمواجهة الطوارئ الصحية.

أجهزة إزالة الرجفان في الجهات الحكومية والمرافق 

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المرحلة تُنفذ بقرار مجلس الوزراء رقم (272) لعام 2024، لنشر أجهزة إزالة الرجفان في الجهات الحكومية والمرافق الاستراتيجية، مع تدريب الكوادر على استخدامها بكفاءة. وأشار إلى أن التدريب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العلمية للقلب والشرايين وبمشاركة الهلال الأحمر المصري، تضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على نماذج محاكاة لتأهيل المتدربين للتعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن تدريب موظفي وزارة الشباب والرياضة يعزز الاستجابة السريعة للطوارئ، نظرًا لتفاعلهم المباشر مع الشباب والجماهير، مشددًا على استمرار توسيع البرنامج ليشمل قطاعات أخرى ضمن استراتيجية تعزيز خدمات الرعاية العاجلة.

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

الصحة: إغلاق 12 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة

وأضاف «حساني» أن هذه المرحلة تزامنت مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية في 13 سبتمبر، مؤكدًا التزام الدولة بمواكبة الجهود العالمية لرفع الوعي بأهمية التدخل السريع لإنقاذ الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة إزالة الرجفان القلبي الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة

مواد متعلقة

مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته بفيروس "A"

الصحة: إغلاق 12 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة

الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا

الصحة: وفيات حديثي الولادة بقنا تصل إلى 19 لكل 1000 مولود

نصائح لخفض الكوليسترول المرتفع بطرق طبيعية

الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads