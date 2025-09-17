الصحة تستعرض مشروع «القرية الصحية النموذجية» في قنا

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027 في مركزي دشنا وأبوتشت، ومناقشة مشروع «القرية الصحية النموذجية» المزمع تدشينه بقرية بخانس بمركز أبوتشت، والمقرر الانتهاء منه بنهاية أكتوبر 2025، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

توفير الخدمات الصحية وتعزيز دور العيادات المتنقلة

عُقد اجتماع بديوان عام المحافظة بحضور وكلاء الوزارات وممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية بالقضية السكانية، إلى جانب رؤساء القرى، لتنسيق الجهود ووضع آليات لتحقيق الأهداف السكانية، مع التركيز على توفير الخدمات الصحية وتعزيز دور العيادات المتنقلة لتقديم خدمات صحة المرأة والطفل والصحة الإنجابية.

أشادت الدكتورة عبلة الألفي بجهود محافظة قنا في تنفيذ الخطة العاجلة، موضحة أنها تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تنمية الأسرة من خلال برامج الرعاية الصحية الأولية ورفع الوعي المجتمعي، تحسين المؤشرات السكانية في المناطق ذات الأولوية (أبوتشت ودشنا) التي تقل فيها المؤشرات المركبة عن 50%، وتقليل الولادات القيصرية غير الضرورية وخفض وفيات حديثي الولادة عبر إنشاء مركزي تميز لخدمات ما حول الولادة بمستشفيي قنا العام و أبو تشت المركزي.

وأوضحت أن الخطة تنقسم إلى محورين: صحي بقيادة مديرية الشؤون الصحية، ومجتمعي بقيادة السكرتير العام للمحافظة ومقرر المجلس القومي للسكان.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن مشروع «القرية الصحية النموذجية» ببخانس يهدف إلى تحقيق مؤشرات تنمية بشرية بنسبة 60-70% خلال شهر، مع التركيز على الاستدامة في مجالات الصحة الإنجابية، صحة الأم والطفل، النظافة العامة، الغذاء الصحي، الرياضة، والبيئة.

وفي الختام، أثنت نائب الوزير على جهود الأجهزة التنفيذية، مشيرة إلى أهمية حملة «طرق الأبواب» لتوفير قواعد بيانات دقيقة، مع الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في دشنا بلغت 36% فقط. وأبدى الحضور التزامهم باستكمال الحملة في أقرب وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.