الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تستعرض مشروع «القرية الصحية النموذجية» في قنا

د.عبلة الألفي، فيتو
د.عبلة الألفي، فيتو
ads

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027 في مركزي دشنا وأبوتشت، ومناقشة مشروع «القرية الصحية النموذجية» المزمع تدشينه بقرية بخانس بمركز أبوتشت، والمقرر الانتهاء منه بنهاية أكتوبر 2025، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

توفير الخدمات الصحية وتعزيز دور العيادات المتنقلة

عُقد اجتماع بديوان عام المحافظة بحضور وكلاء الوزارات وممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية بالقضية السكانية، إلى جانب رؤساء القرى، لتنسيق الجهود ووضع آليات لتحقيق الأهداف السكانية، مع التركيز على توفير الخدمات الصحية وتعزيز دور العيادات المتنقلة لتقديم خدمات صحة المرأة والطفل والصحة الإنجابية.

أشادت الدكتورة عبلة الألفي بجهود محافظة قنا في تنفيذ الخطة العاجلة، موضحة أنها تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تنمية الأسرة من خلال برامج الرعاية الصحية الأولية ورفع الوعي المجتمعي، تحسين المؤشرات السكانية في المناطق ذات الأولوية (أبوتشت ودشنا) التي تقل فيها المؤشرات المركبة عن 50%، وتقليل الولادات القيصرية غير الضرورية وخفض وفيات حديثي الولادة عبر إنشاء مركزي تميز لخدمات ما حول الولادة بمستشفيي قنا العام و أبو تشت المركزي.

وأوضحت أن الخطة تنقسم إلى محورين: صحي بقيادة مديرية الشؤون الصحية، ومجتمعي بقيادة السكرتير العام للمحافظة ومقرر المجلس القومي للسكان.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن مشروع «القرية الصحية النموذجية» ببخانس يهدف إلى تحقيق مؤشرات تنمية بشرية بنسبة 60-70% خلال شهر، مع التركيز على الاستدامة في مجالات الصحة الإنجابية، صحة الأم والطفل، النظافة العامة، الغذاء الصحي، الرياضة، والبيئة.

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

الصحة: إغلاق 12 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة

وفي الختام، أثنت نائب الوزير على جهود الأجهزة التنفيذية، مشيرة إلى أهمية حملة «طرق الأبواب» لتوفير قواعد بيانات دقيقة، مع الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز في دشنا بلغت 36% فقط. وأبدى الحضور التزامهم باستكمال الحملة في أقرب وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخطة العاجلة للسكان والتنمية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء السكرتير العام للمحافظة الرعاية الصحية الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان المجلس القومى للسكان المؤشرات السكانية الولادات القيصرية توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار لولادات القيصرية مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته بفيروس "A"

الصحة: إغلاق 12 مركزًا لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة

الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا

الصحة: وفيات حديثي الولادة بقنا تصل إلى 19 لكل 1000 مولود

نصائح لخفض الكوليسترول المرتفع بطرق طبيعية

الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads