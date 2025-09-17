رئيس التأمين الصحي يوجه بسرعة حل شكاوى مرضى الغسيل الكلوي بمستشفي النصر

أجرى الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة تفقدية إلى مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية الكوادر الطبية والتمريضية

وكان في استقبال الدكتور حسن خيري، مدير عام المستشفى، حيث اطلع على معدلات التشغيل بالأقسام المختلفة، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية الكوادر الطبية والتمريضية، وانضباط العمل في جميع الأقسام.

وشملت جولة رئيس الهيئة عددًا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، من بينها:

قسم الاستقبال والطوارئ وحدة الكلى، وحدة التعقيم، قسم اليوم الواحد، الرعاية المركزة،وحدة القسطرة ورعاية القلب كما تفقد مشروع تطوير شبكة الكهرباء داخل المستشفي.

ويضم المستشفى 203 أسرّة، ويقدم خدمات طبية متخصصة للمنتفعين، حيث يبلغ متوسط التردد اليومي على قسم الطوارئ نحو 300 حالة. كما يضم عددًا من التخصصات الدقيقة مثل: الباطنة، العظام، الجراحة العامة، الأورام، جراحة المخ والأعصاب، النساء والتوليد، المسالك البولية، الأطفال، الرمد، الأشعة، المعامل، وحدة المناظير، الحضانات، علاج الأورام والغسيل الكلوي.

وحرص الدكتور أحمد مصطفى خلال الزيارة على التفاعل المباشر مع عدد من المرضى وذويهم، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن جودة الخدمات. كما استمع إلى شكاوى عدد من مرضى الغسيل الكلوي، ووجّه بسرعة التعامل معها وحل المشكلات وتذليل كافة العقبات، مؤكدًا أن الهيئة تضع صحة المرضى وسلامة العاملين في مقدمة أولوياتها.

رئيس هيئة التأمين الصحي

كما تفقد رئيس الهيئة مشروع إنشاء مستشفى النصر الجديد، واطلع على نسب الإنجاز والموقف التنفيذي، ضمن خطة الهيئة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

عقد الدكتور أحمد مصطفى اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الشئون العلاجية،، الجودة، مكافحة العدوى، ،مدير الطوارئ، ومدير العمليات، حيث شدد على: الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، تطوير نظم التعقيم والتطهير وفقًا للمعايير العالمية، تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على أحدث الممارسات والبروتوكولات، التقييم الدوري لجودة الخدمات، ترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى في مختلف أقسام المستشفى

وفي ختام الجولة، أكد الدكتور أحمد مصطفى على التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بمواصلة العمل على تطوير ورفع كفاءة المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، مشددًا على أن الهيئة لن تدخر جهدًا في سبيل تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ومواصلة التصدي لأي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، بما يحقق رضا المنتفعين ويعزز من مكانة الهيئة كركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.