الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 776,379 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية 6.364 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، ضمن مبادرة “100 يوم صحة”، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير خدمات العلاج لغير القادرين. 

القرارات شملت تخصصات طبية متنوعة منها الأورام والكبد

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرارات شملت تخصصات طبية متنوعة، منها الأورام، الكبد، الكلى، القلب، العظام، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع، بإجمالي 736,543 مستفيدًا. وتم تنفيذ هذه القرارات عبر مستشفيات الوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، الشرطة، والقطاع الخاص والأهلي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

‎وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة نفذت مناظرة 1,509 حالات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لتسهيل حصول المرضى على الخدمات دون الحاجة لزيارة المجالس الطبية المتخصصة.

‎من جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إجراء فحوصات طبية لـ60,173 مواطنًا من طالبي “كارت الخدمات المتكاملة” لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة ذاتها، لتسهيل دمجهم في المجتمع.

كما أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة أجرت فحوصات لـ49,686 مواطنًا من طالبي برنامج “تكافل وكرامة”، و5,920 مواطنًا للحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب.

اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا

الصحة: وفيات حديثي الولادة بقنا تصل إلى 19 لكل 1000 مولود

‎وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة إجراءات العلاج على نفقة الدولة وبرنامج كارت الخدمات المتكاملة، لضمان تقديم الدعم بكفاءة وتيسير الإجراءات.

