بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

أثار الإعلان عن إصابة نجم الأهلي إمام عاشور، بفيروس الكبد الوبائي A حالة من القلق بين جماهير النادي الأهلي.

إصابة إمام عاشور بفيروس A

وقال الكابتن أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: إن إصابة عاشور حدثت خلال معسكر الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس يعد من أخف الأنواع التي قد تصيب الإنسان، لكنه يستدعي عزل اللاعب في بيئة صحية معينة لمنع نقل العدوى، إضافة إلى اتباع نظام غذائي خاص قد يؤدي إلى فقدانه بعض الوزن.

طرق انتقال العدوى بفيروس A

وتسلط إصابة إمام عاشور الضوء على أهمية الوعي بطرق انتقال العدوى وسبل الوقاية، خاصة بين لاعبي الكرة الذين يعيشون في بيئة جماعية مغلقة، وهو ما يجعل الالتزام بالإجراءات الصحية أمر ضروري.

تقدم “فيتو” أهم المعلومات عن فيروس A وأسباب الإصابة به وأهم أعراضه..

ما هو التهاب الكبد A؟

التهاب الكبد الوبائي A هو عدوى فيروسية تصيب الكبد، وتنتقل أساسا عبر براز الشخص المصاب، أو عن طريق شرب مياه أو تناول أطعمة ملوثة، أو عبر الاتصال الجسدي المباشر مع المصاب.

إمام عاشور، فيتو

طرق انتقال العدوى بفيروس A

أكدت منظمة الصحة العالمية أن طرق انتقال العدوى بفيروس A تشمل:

شرب مياه غير نظيفة.

تناول خضروات أو فواكه مغسولة بمياه ملوثة.

تناول طعام أعده شخص مصاب.

الاتصال الجسدي المباشر، بما في ذلك الممارسات الجنسية.

مشاركة الإبر عند تعاطي المخدرات.



الأعراض الشائعة لفيروس التهاب الكبد A

عادة ما تظهر الأعراض بعد أسابيع من الإصابة، وتشمل:

ارتفاع درجة الحرارة والتعب العام.

الغثيان والقيء وآلام البطن.

اصفرار الجلد وبياض العينين.

تغير لون البول ليصبح داكنًا، والبراز ليصبح باهتًا.

أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الصداع وآلام العضلات.

بعض المصابين، خاصة الأطفال، قد لا يُظهرون أعراضًا واضحة.



الوقاية من فيروس A

الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من التهاب الكبد A هي التطعيم، ضد فيروس A إلى جانب اتباع سلوكيات صحية مثل:

غسل اليدين جيدًا قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض.

شرب المياه المعبأة أو المغلية عند السفر.

تجنب الأطعمة النيئة غير المطهية مثل المحار.

استخدام وسائل الوقاية عند الاتصال الجسدي.



طرق علاج فيروس A

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد علاج محدد لالتهاب الكبد A، إذ يتعافى معظم المرضى تلقائيًا خلال 3 إلى 6 أشهر.

ويقتصر العلاج على الراحة، والإكثار من شرب السوائل، وتناول أدوية لتخفيف الأعراض مثل الألم أو الغثيان، وفي حالات نادرة قد يصاب البعض بمضاعفات في الكبد، ما يستدعي متابعة طبية دقيقة.

