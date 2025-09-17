اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا

تحيي منظمة الصحة العالمية في 17 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي لسلامة المرضى للتأكيد علي أهمية توفير رعاية صحية للمرضى.

اليوم العالمي لسلامة المرضى

وقالت الدكتورة حنان بلخي، مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، إنه يموت كل عام في إقليم شرق المتوسط ما يقرب من 800 ألف طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، ويموت 60% منهم خلال الشهر الأول من حياتهم.

وأشارت في تصريحات صحفية اليوم إلى معظم هذه الوفيات يرجع إلى أسباب يمكن الوقاية منها، مثل المضاعفات الناجمة عن الولادة المبكرة وعمليات الوضع غير المأمونة وحالات العدوى القابلة للعلاج.

رعاية مأمونة لكل مولود وكل طفل

وأكدت أن احتفال هذا العام باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار "رعاية مأمونة لكل مولود وكل طفل"، وهو شعارٌ له في نفسي صدى عميق بصفتي أُمًّا وطبيبةَ أطفال.

أكدت ضرورة العمل لزيادة مأمونية الرعاية الصحية التي تقدم إلى أصغر مرضانا سنًّا، لا سيما في الأماكن الهشة والمتضررة من الأزمات.

وأشارت إلى أن هذا واجب أخلاقي، واستثمار ذكي أيضًا، فكل دولار أمريكي يستثمر في صحة الأمهات وحديث الولادة يأتي بعوائد تصل إلى 20 دولارا أمريكيا.

ويجب التوسع في التدخلات التي ثبتت فعاليتها، مثل الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة، ورعاية الأم لمولودها بتلامس بشرتيهما، والرعاية الطارئة عند الولادة للأم والوليد، والتدبير العلاجي المتكامل لأمراض الطفولة، ورعاية الأطفال في المستشفيات.

ودعت إلى الحاجة إلى نظام أقوى قائمة على البيانات، وممارسات أكثر أمانًا للولادة، ويأتي على رأس كل ذلك تمكين القائمين على الرعاية.

وشددت على أنه يجب توفير بداياتٍ أكثر أمانًا ومستقبلًا أوفر صحة لكل طفل في كل مكان.

