محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يشهدان انطلاق برنامج عملي مكثف للتوعية الأسرية بأبو تشت

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتورة عبلة الألفي، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، فعاليات مؤتمر شعبي بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت، جرى خلاله الإعلان عن انطلاق برنامج عملي مكثف للتوعية الأسرية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني.

واستهل المحافظ ومساعد وزير الصحة جولتهما بتفقد مركز طب الأسرة ببخانس، حيث شملت الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ وعيادة الأسنان وكبار السن وتنظيم الأسرة وغرفة المشورة ونادي المرأة، ووجه المحافظ بضرورة تفعيل صالة الانتظار والمرافقين بما يضمن خدمة أفضل للمترددين على المركز.

كما شملت الجولة مركز خدمة الأسرة والطفل، حيث شدد المحافظ على أهمية تفعيل الأنشطة ووضع برامج متكاملة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة بالمحافظة.

جهود الدولة لتحقيق نتائج ملموسة في قضايا السكان

وفي كلمته خلال المؤتمر الشعبي، رحب محافظ قنا بمساعد وزير الصحة، مثمنًا الزيارة التي تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق نتائج ملموسة في قضايا السكان والتنمية الاجتماعية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف معايشة ميدانية داخل القرية لمدة شهر كامل، تشمل حملات توعوية في مجالات الصحة العامة والتغذية والرياضة والنظافة وإدارة المخلفات والصحة الإنجابية وصحة الطفل، بجانب ورش تدريبية للشباب لخلق فرص عمل، فضلًا عن أنشطة ثقافية وفنية ورياضية لرفع الوعي وتنمية القدرات.

كما وجه المحافظ كافة القطاعات الخدمية بتعبئة الإمكانات لإنجاح المبادرة، داعيًا القيادات المحلية والشعبية للمشاركة الفاعلة في المنتديات.

كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بالاهتمام بأعمال الإنارة والنظافة والصرف الصحي للقرية وتوابعها وحل مشكلات المواطنين، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين إدارة تشغيل الشباب ومركز خدمة الأسرة والطفل لتعزيز التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال لكافة الفئات العمرية.

من جانبها، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بجهود محافظة قنا في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، موضحة أن العمل يتركّز على ثلاثة ملفات رئيسية هي تنمية الأسرة عبر تطبيق برامج متخصصة، رفع الوعي المجتمعي بمراكز الرعاية الصحية، وتحسين المؤشرات السكانية بالمناطق ذات الأولوية مثل أبوتشت ودشنا.

وأشارت إلى أن الخطة تشمل أيضا خفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة طبيًا والحد من وفيات حديثي الولادة، عبر إنشاء مركزين للتميز في خدمات ما حول الولادة بمستشفى قنا العام وأبو تشت المركزي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المكتبة المتنقلة، معلنًا تدشين مبادرة "قرية بخانس بلا أمية" التي تنفذ بتكاتف جميع القطاعات الخدمية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، مؤكدًا أهمية إعداد خطة تنفيذية دقيقة وتوزيع الأدوار، مع نشر فعاليات المبادرة على الصفحة الرسمية لمحافظة قنا وبمشاركة المجتمع المحلي بكافة أطيافه، بما يعزز نجاح نموذج القرية وتعميمه على قرى دشنا وأبو تشت.

