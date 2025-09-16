الرعاية الصحية تطلق المبادرة الوطنية المصرية للسيطرة على عدوى مجرى الدم

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فعالياتها للاحتفال باليوم العالمي للانتان، والتي تتضمن الاستعداد لإطلاق المبادرة الوطنية المصرية للسيطرة على عدوى مجرى الدم (Egyptian Sepsis Control Initiative - ESCI) بجميع مستشفيات الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل.

رفع جاهزية الأطقم الطبية بالمستشفيات

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في حماية المرضى ورفع جاهزية الأطقم الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة المؤسسات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن المبادرة تستهدف رفع وعي الأطباء بالاكتشاف المبكر للانتان وتوحيد بروتوكولات العلاج بما يسهم في تحسين معدلات الشفاء، إلى جانب التعرف بدقة على أنماط مقاومة الميكروبات في مصر وبناء قاعدة معرفية متكاملة تسهم في تطوير الممارسات الطبية وتعزيز جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف السبكي أن المبادرة يشارك فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في الأمراض المعدية والميكروبيولوجي والصيدلة الإكلينيكية والرعاية المركزة، كما تستهدف تدريب أكثر من 6000 من الأطقم الطبية على أحدث الممارسات العلمية، بالإضافة إلى إنشاء أول قاعدة بيانات مصرية لمرضى الانتان بما يمثل خطوة تاريخية تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال مكافحة العدوى وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بأن إطلاق هذه المبادرة يعكس مواصلة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتبني أحدث النظم العالمية في تقديم الرعاية الصحية، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كنموذج رائد في مواجهة التحديات الصحية الكبرى، ويتسق مع رؤية مصر 2030 وجهود القيادة السياسية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة قائم على الجودة والابتكار وحماية حياة المرضى.

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للانتان يوافق 13 سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى رفع الوعي العالمي بخطورة المرض وأهمية الاكتشاف المبكر له باعتباره من أبرز التحديات الصحية التي تواجه النظم الصحية حول العالم.

