الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية تطلق المبادرة الوطنية المصرية للسيطرة على عدوى مجرى الدم

هيئة الرعاية الصحية،
هيئة الرعاية الصحية، فيتو
ads

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فعالياتها للاحتفال باليوم العالمي للانتان، والتي تتضمن الاستعداد لإطلاق المبادرة الوطنية المصرية للسيطرة على عدوى مجرى الدم (Egyptian Sepsis Control Initiative - ESCI) بجميع مستشفيات الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل.

رفع جاهزية الأطقم الطبية بالمستشفيات

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في حماية المرضى ورفع جاهزية الأطقم الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة المؤسسات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن المبادرة تستهدف رفع وعي الأطباء بالاكتشاف المبكر للانتان وتوحيد بروتوكولات العلاج بما يسهم في تحسين معدلات الشفاء، إلى جانب التعرف بدقة على أنماط مقاومة الميكروبات في مصر وبناء قاعدة معرفية متكاملة تسهم في تطوير الممارسات الطبية وتعزيز جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف السبكي أن المبادرة يشارك فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في الأمراض المعدية والميكروبيولوجي والصيدلة الإكلينيكية والرعاية المركزة، كما تستهدف تدريب أكثر من 6000 من الأطقم الطبية على أحدث الممارسات العلمية، بالإضافة إلى إنشاء أول قاعدة بيانات مصرية لمرضى الانتان بما يمثل خطوة تاريخية تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال مكافحة العدوى وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بأن إطلاق هذه المبادرة يعكس مواصلة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتبني أحدث النظم العالمية في تقديم الرعاية الصحية، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كنموذج رائد في مواجهة التحديات الصحية الكبرى، ويتسق مع رؤية مصر 2030 وجهود القيادة السياسية في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة قائم على الجودة والابتكار وحماية حياة المرضى.

الصحة: إنقاذ سيدة تعاني من تهتك وانفجار بالرحم بعد وفاة الجنين بمستشفى دسوق العام

الصحة: إنشاء 10 مستشفيات جديدة بسعة 200 سرير بالتعاون مع الهيئة الهندسية

وتجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للانتان يوافق 13 سبتمبر من كل عام، ويهدف إلى رفع الوعي العالمي بخطورة المرض وأهمية الاكتشاف المبكر له باعتباره من أبرز التحديات الصحية التي تواجه النظم الصحية حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Egypt أحمد السبكى الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي المبادرة الوطنية هيئة العامة للرعاية الصحية مشروع التامين الصحي الشامل

مواد متعلقة

الصحة: إنقاذ سيدة تعاني من تهتك وانفجار بالرحم بعد وفاة الجنين بمستشفى دسوق العام

الصحة: إنشاء 10 مستشفيات جديدة بسعة 200 سرير بالتعاون مع الهيئة الهندسية

الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازا كاملا في أغسطس بحل جميع الشكاوى

وزير الصحة: الدولة مهتمة بملف الأمراض الوراثية والنادرة

نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة

تطبيق الزيادة في هذا الموعد، بدء صرف معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية اليوم

رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

لأول مرة، نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لمريض مستيقظ بمستشفى حورس بالأقصر

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وائل جسار يكشف لـ"فيتو" أسرارا جديدة حول صراع راغب علامة وفضل شاكر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads