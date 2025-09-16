الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية

د.عمرو قنديل، فيتو
د.عمرو قنديل، فيتو
ads

افتتح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، فعاليات المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) بالقاهرة، بحضور ممثلين عن التحالف العالمي للصحة، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة (US-CDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب ممثلي 22 دولة من مختلف قارات العالم.

دعم الوقاية من الأمراض ومكافحتها

 

يأتي المؤتمر في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية لدعم الوقاية من الأمراض ومكافحتها، مع التأكيد على التزام مصر بتعزيز الشراكات العالمية في مجال التطعيمات.


أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام، ويناقش تعزيز برامج تطعيم البالغين ضد الإنفلونزا الموسمية، ورفع نسب التغطية بين الفئات عالية الخطورة مثل الحوامل وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، إلى جانب استعراض آليات تقييم وتحسين كفاءة برامج التطعيم في الدول المشاركة.

وأكد الدكتور قنديل في كلمته التزام مصر بدعم جهود الوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية، مشيدًا بدور الشركاء الدوليين في تعزيز قدرات مصر لمواجهة الإنفلونزا الموسمية والجوائح المحتملة.

وأشار إلى امتلاك مصر نظام ترصد وبائي متقدم يغطي جميع المستشفيات ويرصد 55 مرضًا معديًا، بما في ذلك الإنفلونزا. 

كما توفر الدولة لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية وبأجر رمزي للفئات المعرضة للخطر.

وأضاف أن البرنامج الموسع للتطعيمات في مصر يحقق تغطية تزيد عن 95% للأطفال ضد 10 أمراض، مدعومًا بتطويرات رقمية تشمل التسجيل الإلكتروني والرسائل التذكيرية للأهالي.

الصحة: إنقاذ سيدة تعاني من تهتك وانفجار بالرحم بعد وفاة الجنين بمستشفى دسوق العام

الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازا كاملا في أغسطس بحل جميع الشكاوى


واختتم نائب الوزير بالتأكيد على أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لتوسيع نطاق التطعيمات وحماية المجتمعات من الأمراض التنفسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرنامج الموسع للتطعيمات الانفلونزا الموسمية CDC WHO الشركاء الدوليين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المبادرات الدولية حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مستشفي دسوق العام مستشفي دسوق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها

مواد متعلقة

تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القطاع الصحي

الرعاية الصحية تطلق المبادرة الوطنية المصرية للسيطرة على عدوى مجرى الدم

الصحة: إنقاذ سيدة تعاني من تهتك وانفجار بالرحم بعد وفاة الجنين بمستشفى دسوق العام

الصحة: إنشاء 10 مستشفيات جديدة بسعة 200 سرير بالتعاون مع الهيئة الهندسية

الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازا كاملا في أغسطس بحل جميع الشكاوى

وزير الصحة: الدولة مهتمة بملف الأمراض الوراثية والنادرة

نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة

تطبيق الزيادة في هذا الموعد، بدء صرف معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية اليوم

الأكثر قراءة

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز استخدام الروبوت في غسل الموتى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف أحافظ على أداء الصلاة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads