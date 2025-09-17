الإصابة تبعد أرنولد عن مباريات مهمة لـ ريال مدريد، تعرف عليها

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أن مدافعه الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد يعاني من إصابة عضلية.

صدمة في ريال مدريد بسبب إصابة أرنولد

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن إصابة أرنولد في العضلة ذات الرأسين الفخذية (أوتار الركبة) في ساقه اليسرى، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الفريق أمام أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي لم يحدد مدة غياب اللاعب، إلا أن مصادر مقربة تتوقع أن تتراوح فترة التعافي بين 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني أن أرنولد سيغيب عن عدة مواجهات هامة للفريق، أبرزها أمام أتلتيكو مدريد، برشلونة، وليفربول.

المباريات التي سيغيب عنها أرنولد بسبب الإصابة

ومن المتوقع أن تبعد الإصابة أرنولد عن المباريات التالية:



ريال مدريد - إسبانيول الدوري الإسباني - 20 سبتمبر 2025

ليفانتي - ريال مدريد - الدوري الإسباني - 23 سبتمبر 2025

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد - الدوري الإسباني -27 سبتمبر 2025

كايرات ألماتي - ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا - 30 سبتمبر 2025

ريال مدريد - فياريال - الدوري الإسباني - 4 أكتوبر 2025

خيتافي - ريال مدريد - الدوري الإسباني - 19 أكتوبر 2025

ريال مدريد - يوفنتوس - دوري أبطال أوروبا - 22 أكتوبر 2025

ريال مدريد - برشلونة - الدوري الإسباني - 26 أكتوبر 2025

ريال مدريد - فالنسيا - الدوري الإسباني - 2 نوفمبر 2025

ليفربول - ريال مدريد - دوري أبطال أوروبا -5 نوفمبر 2025

رايو فايكانو - ريال مدريد -الدوري الإسباني - 9 نوفمبر 2025

