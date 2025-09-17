الأربعاء 17 سبتمبر 2025
في غياب يامال، حافلة برشلونة تتوجه للمطار استعدادا لمواجهة نيوكاسل (فيديو)

حافلة برشلونة،فيتو
توجهت حافلة فريق برشلونة الإسباني إلى المطار استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في دوري ابطال اوروبا.

 

وأعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا لمواجهة نيوكاسل يونايتد غدا الخميس، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.


وشهدت قائمة المدرب هانز فليك مفاجآت بالجملة؛ أبرزها غياب تير شتيجن، لامين يامال، بالدي، وجافي، مع عودة النجم الهولندي فرينكي دي يونج لتعزيز خط الوسط.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة نيوكاسل يونايتد كما يلي:" 
أراوخو – كوبارسي – فيران – بيدري – ليفاندوفسكي – رافينيا – جوان جارسيا – راشفورد – كريستنسن – فيرمين – كاسادو – جيرارد مارتن – أولمو – دي يونج – بيرنال – كوندي – إيريك – تشيزني – جوفري – روني – فرنانديز – وكوشين.


ومن المقرر أن تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة الإسباني في العاشرة مساء غد الخميس على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-26.

وأسند الاتحاد الأوروبي قيادة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة للحكم السويدي الدولي جلين نيبيرج.

وتضم مجموعة برشلونة ونيوكاسل يونايتد كلا من "باريس سان جيرمان، تشيلسي، آينتراخت فرانكفورت، كلوب بروج، أولمبياكوس، سلافيا براج، وكوبنهاجن".

