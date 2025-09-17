الأربعاء 17 سبتمبر 2025
رياضة

وزير الرياضة يشهد احتفالية استقبال كأس الأمم الأفريقية في مصر

وزير الرياضة أشرف
وزير الرياضة أشرف صبحي

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية استقبال كأس الأمم الإفريقية في مصر، والتي نُظمت بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وإحدى الشركات الكبرى، كراعيين رسميين لبطولة كأس الأمم الأفريقية “توتال انرجيز المغرب 2025”.

أكد وزير الشباب والرياضة في كلمته أن استضافة فعاليات مرتبطة بالبطولات الأفريقية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية كبرى ودورها في دعم الحركة الرياضية بالقارة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل حافزًا للشباب المصري والإفريقي نحو المزيد من الإنجاز والإبداع.

كما أوضح الوزير أن التعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص  يسهم في تعزيز البنية التحتية للرياضة، وتوفير مزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة، بما يواكب توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري.

ووجه الشكر للشركة وعلامتها التجارية على رعايتهما لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال انرجيز المغرب 2025، ودورهما في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس إيمان القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في الرياضة المصرية والأفريقية، ويعزز من جهود الدولة في تقديم بطولة تليق بمكانة مصر والقارة السمراء.

 

حضر الحفل عدد من نجوم كرة القدم المصرية ومنهم: مجدي عبد الغني، أحمد حسن، عصام الحضري، حازم إمام، خالد الغندور، محمد ناجي جدو، وائل رياض شيتوس، عبد الله السعيد.

 

