الأهلي يفتقد غيابات من العيار الثقيل أمام سيراميكا

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات 7 لاعبين في المواجهة المرتقبة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بالدوري.

وتأكد غياب الثنائي أحمد مصطفى زيزو وإمام عاشور عن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، إذ تعرض زيزو للإصابة خلال مباراة إنبي الماضية، وأثبتت الفحوصات معاناته بشد في العضلة الضامة. أما إمام عاشور فقد نُقل إلى المستشفى إثر وعكة صحية حادة.



كما تأكد غياب محمد شكري، أشرف داري، وكريم فؤاد بسبب الإصابات، إضافة إلى غياب محمد عبد الله وأحمد عابدين نتيجة انضمامهما لمعسكر منتخب مصر للشباب».

وأيضا أعلن الأهلي إصابة أحمد عبد القادر بالإجهاد خلال التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويدخل لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا غدًا الخميس، وذلك استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

