صدمة في النادي الملكي، ريال مدريد يعلن مدة غياب أرنولد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أن مدافعه الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد يعاني من إصابة عضلية.

صدمة في ريال مدريد بسبب إصابة أرنولد

وأوضح ريال مدريد أن إصابة أرنولد في العضلة ذات الرأسين الفخذية (أوتار الركبة) في ساقه اليسرى، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الفريق أمام أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي لم يحدد مدة غياب اللاعب، إلا أن مصادر مقربة تتوقع أن تتراوح فترة التعافي بين 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني أن أرنولد سيغيب عن عدة مواجهات هامة للفريق، أبرزها أمام أتلتيكو مدريد، برشلونة، وليفربول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.