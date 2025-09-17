الأربعاء 17 سبتمبر 2025
صدمة في النادي الملكي، ريال مدريد يعلن مدة غياب أرنولد

أرنولد، فيتو
أرنولد، فيتو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أن مدافعه الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد يعاني من إصابة عضلية.

صدمة في ريال مدريد بسبب إصابة أرنولد 

وأوضح ريال مدريد أن إصابة أرنولد في العضلة ذات الرأسين الفخذية (أوتار الركبة) في ساقه اليسرى، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الفريق أمام أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي لم يحدد مدة غياب اللاعب، إلا أن مصادر مقربة تتوقع أن تتراوح فترة التعافي بين 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني أن أرنولد سيغيب عن عدة مواجهات هامة للفريق، أبرزها أمام أتلتيكو مدريد، برشلونة، وليفربول.

