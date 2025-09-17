الأربعاء 17 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي ينعي والدة علاء ميهوب

علاء ميهوب،فيتو
علاء ميهوب،فيتو

تقدم النادي الأهلي بخالص التعازي والمواساة لـ علاء ميهوب، لاعب الفريق الأسبق، في وفاة والدته. 

وأعرب مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بجانب الإدارة التنفيذية وقطاعات النادي الرياضية، عن بالغ حزنهم ومواساتهم لنجم الأهلي الأسبق في هذا المصاب الجلل.

خالص التعازي من الإدارة والجهاز الفني

وفي بيان رسمي، دعا مجلس الإدارة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، داعين لعائلة الفقيدة الكريمة أن يلهمهم الله الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.

 

 

 في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

 

