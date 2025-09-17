الأهلي يرفض طلبا لأحمد سيد زيزو بشأن إصابته

كشف أحمد حسن، عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، عن آخر تطورات حالة أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع خلال الأيام القليلة المقبلة لحقن بالبلازما، ضمن خطة العلاج من إصابته العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

وأوضح أحمد حسن، خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زيزو يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف، يتضمن جلسات علاج على فترتين يوميًا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

وأشار إلى أن اللاعب كان قد طلب السفر إلى الخارج من أجل استكمال برنامجه التأهيلي، غير أن إدارة النادي رفضت ذلك، في ظل تمسكها بعدم فتح هذا الباب، خاصة أنه لم يسبق الموافقة على سفر أي لاعب مصاب بإصابة عضلية للعلاج بالخارج، وذلك تجنبًا لإثارة أي أزمة داخل غرفة الملابس.

فيما أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب النادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

