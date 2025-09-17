الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تقارير تكشف اقتراب مورينيو من التدريب في البرتغال

مورينيو،فيتو
مورينيو،فيتو

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي بنفيكا البرتغالي دخل في مفاوضات متقدمة مع المدرب المخضرم جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق، بعد قرار إقالة المدرب برونو لاجي.

جاء قرار إقالة لاجي عقب خسارة فريقه أمام قره باج الأذربيجاني بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تراجع الفريق للمركز السادس في الدوري البرتغالي، مما دفع الإدارة لاتخاذ خطوة تصحيحية عاجلة.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في تغطية أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن مورينيو أبدى رغبته في العودة إلى التدريب سريعًا، وفتح الباب أمام إمكانية التوقيع مع بنفيكا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق قد يتم في القريب العاجل.

كان مورينيو قد رحل عن تدريب فنربخشة التركي بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث خسر فريقه أمام بنفيكا في الجولة الحاسمة بهدف دون رد، مما جعل الفريق التركي يشارك في الدوري الأوروبي.

