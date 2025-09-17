تقارير تكشف اقتراب مورينيو من التدريب في البرتغال

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي بنفيكا البرتغالي دخل في مفاوضات متقدمة مع المدرب المخضرم جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق، بعد قرار إقالة المدرب برونو لاجي.

جاء قرار إقالة لاجي عقب خسارة فريقه أمام قره باج الأذربيجاني بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تراجع الفريق للمركز السادس في الدوري البرتغالي، مما دفع الإدارة لاتخاذ خطوة تصحيحية عاجلة.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في تغطية أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن مورينيو أبدى رغبته في العودة إلى التدريب سريعًا، وفتح الباب أمام إمكانية التوقيع مع بنفيكا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الاتفاق قد يتم في القريب العاجل.

كان مورينيو قد رحل عن تدريب فنربخشة التركي بعد فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث خسر فريقه أمام بنفيكا في الجولة الحاسمة بهدف دون رد، مما جعل الفريق التركي يشارك في الدوري الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.