لهذه الأسباب، صعوبة إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي بالقاهرة

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه من الصعب نقل مباراة منتخب مصر وجيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم إلى القاهرة مثلما تردد.



وأكد المصدر أن القرار جاء بناءً على مبدأ عدم تعارض المصالح، حيث يرى الاتحاد الدولي أن إقامة المباراة على أرض مصر قد يمنح الفراعنة ميزة غير عادلة، خاصة حال اضطر الفريقان المنافسان في المجموعة، بوركينا فاسو وسيراليون، إلى خوض مباراة فاصلة على بطاقة التأهل إلى المونديال على الأراضي المصرية.

وحال تمت موافقة جيبوتي على خوض المباراة بمصر سيتم الرفض بسبب منافسات الفراعنة مع بوركينا فاسو على بطاقة التأهل لكأس العالم وعدم حسمها حتى الآن.

وأضاف أن أي محاولة لنقل المواجهة إلى القاهرة قد تثير طعونًا رسمية من قبل المنتخبات المنافسة، وهو ما يهدد نزاهة وشرف المنافسات.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادس من أكتوبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.