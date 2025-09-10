وفاة مشجع بوركينابي خلال مشاهدته مباراة منتخب مصر في مدرجات ملعب 4 أغسطس

توفي مشجع لمنتخب بوركينا فاسو في مدرجات ملعب 4 أغسطس، خلال مواجهة مصر، التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

وكشفت إذاعة Ouaga FM البوركينابية أن مشجعًا اسمه موموني تراوري فارق الحياة أثناء مشاهدته لمباراة بوركينا فاسو ضد مصر، في مدرجات ملعب 4 أغسطس، حيث سقط مغشيا عليه بسبب أزمة صحية تعرض لها عقب إحدى اللقطات داخل الملعب، وحاول المسعفون تقديم الإسعافات الأولية له، إلا أنه فارق الحياة.

ولم يصدر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الملابسات الدقيقة لوفاة هذا المشجع، لكن الإذاعة نفسها أكدت تشييع جنازته صباح اليوم الأربعاء.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادس من أكتوبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مباراة مصر وإثيوبيا

بدأت المباراة حماسية من الفريقين يغلفها طابع الحذر، وفي الدقيقة 8 صوب عمر مرموش كرة قوية ولكن جاءت خارج مرمى بوركينا فاسو.

وشهدت الدقيقة 10 خروج عمر مرموش بسبب الإصابة وحل أسامة فيصل بدلا منه.

وفي الدقيقة 27 هدد تريزيجيه مرمى بوركينا فاسو بتصويبة مباغتة ولكن تصدى لها الحارس ببراعة شديدة.

وجدد تريزيجيه محاولاته لتسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 52 بتصويبة مميزة ولكن تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 57 قاد محمد صلاح كرة هجمة مرتدة وقدم تمريرة مميزة لتريزيجيه لكنها ارتطمت بمدافع بوركينا وتحولت ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 66 سجل أسامة فيصل هدفا لصالح المنتخب الوطني ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 87 أهدر مصطفى محمد انفرادا تاما بالمرمى بعد ما صوب الكرة خارج الشباك.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4- غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

