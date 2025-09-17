معاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

أنهت جميع المعاهد الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية، التابعة للإدارات التعليمية استعداداتها لاستقبال طلبة وطالبات المعاهد في العام الدراسي الجديد، والذى ينطلق الأسبوع المقبل.

تنفيذ حملة شاملة لصيانة المعاهد

وعملت المعاهد الأزهرية في محافظة الإسماعيلية، على تنفيذ حملة شاملة لتنظيف وصيانة المعاهد، من صيانة للأثاث وتجهيز الفصول الدراسية وصيانة لأعمال السباكة والكهرباء داخل المعاهد.

جانب من استعدادات معاهد الإسماعيلية، فيتو

جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب

ومن جانبه أكد الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على جاهزية المعاهد لاستقبال أبنائنا الطلاب ووجود خطط متابعة ومرور على جميع المعاهد يوميًا للتأكد من عدم وجود أي معوقات أمام أبنائنا الطلاب والعمل على حل أي عقبة فورًا، وتمنى فضيلته لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات عامًا دراسيًا موفقًا.



ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وفي إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

