لنشر الفكر الوسطي ونبذ العنف، رئيس منطقة الإسماعيلية يستقبل قافلة مجمع البحوث الإسلامية (صور)

استقبل فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، قافلة مجمع البحوث الإسلامية والأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالأزهر الشريف.

وتأتي القافلة بناءً على توجيهات صاحب الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتعليمات الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد الجندي، ومتابعة الأستاذ الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، وإشراف عام الشيخ أشرف السعيد مهدي، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، والشيخ هاني عبدالعليم مكاوي، مدير توجيه الوعظ ومشرف عام القافلة الدعوية، والشيخ جمال مرسي، مدير الدعوة.

رئيس منطقة الإسماعيلية يستقبل قافلة مجمع البحوث الإسلامية

نشر الفكر الوسطي ونبذ العنف والحديث عن المولد النبوي الشريف

يقوم أعضاء القافلة التي تستضيفها محافظة الإسماعيلية بنشر الفكر الوسطي ونبذ العنف والحديث عن المولد النبوي الشريف والتنويه عن فضل العلم والعلماء وبيان قيمة المعلم.

وتأتي هذه القافلة بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.



رئيس منطقة الإسماعيلية يستقبل قافلة مجمع البحوث الإسلامية

رئيس منطقة الإسماعيلية يستقبل قافلة مجمع البحوث الإسلامية

وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قد عقد، في وقت سابق بمقرِّ المجمع، مقابلاتٍ شخصيَّةً للمتقدِّمين لشغل وظيفة (مدير إدارة الدعوة) بمناطق وعظ: القليوبيَّة، والغربيَّة، ودمياط، ووظيفة (مدير إدارة التوجيه) بمنطقتَي وعظ: الشرقيَّة، وبورسعيد.

وتشكَّلت اللجنة برئاسة د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعضويَّة كلٍّ من: الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، والدكتور أحمد همَّام، المدير العام للإعلام الدِّيني بالمجمع.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ اختيار القيادات الدعويَّة يتم وَفق معايير دقيقة تضع في أولويَّاتها الكفاءة العِلميَّة، والخبرة الميدانيَّة، والقدرة على التواصل الفعَّال مع الجمهور، بما يضمن تحقيق أهداف الدَّعوة، ونَشْر تعاليم الإسلام السَّمحة على المنهج الوسطي للأزهر الشريف.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّنا حريصون على الدَّفع بكفاءات جديدة قادرة على تطوير الأداء داخل إدارات الوعظ في مختلِف المحافظات، ومواكبة التحديات المعاصرة، مشيرًا إلى أنَّ هذه القيادات سيكون لها دَورٌ محوريٌّ في متابعة الأنشطة الدعويَّة، وتنفيذ خطط المجمع في نَشْر الوعي الدِّيني السليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.