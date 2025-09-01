الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات القبول للمعاهد التجريبية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الإثنين، سير العمل باختبارات القبول بالمعاهد التجريبية الأزهرية.   

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد (صور)

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يطمئن على مصابي حادث خط الغاز (صور)

أبرز الحضور خلال الجولة 

 ويأتي ذلك في حضور كل من الدكتورة شيماء حسين، المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد، وعلي عطا الله، مدير تعليم التجريبي النموذجي. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد مقر الاختبارات بمعهد آل نوح  

 وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية مقر اختبارات القبول للمعاهد التجريبية والمراحل الابتدائية، بمعهد آل نوح الابتدائي النموذجي. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 اطلع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على الامتحان التحريري للغة الإنجليزية وعلى إجابات الطلاب. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما أجرى رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية حديثا مع الطلاب الذين أبدوا رغبتهم في الالتحاق بالمعاهد النموذجية والتجريبية. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 وأثنى على الجهد المبذول من إدارة التعليم التجريبي النموذجي لمنطقة الإسماعيلية، وتمنى فضيلته لجميع الطلاب التوفيق والسداد.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 وعلى صعيد آخر حصل قطاع المعاهد الأزهرية على اعتماد (131) معهدًا جديدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025م.
 

اعتماد 131 معهدًا أزهريًا من هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالفصل الدراسي الثاني

وجاء اعتماد المعاهد على النحو التالي:
(65) معهد رياض أطفال.
(35) معهدًا ابتدائيًّا.
(30) معهدًا إعداديًّا وثانويًّا.
بالإضافة إلى اعتماد مشروط لمعهد واحد هو معهد الدكتور رجب بدوي.

 

اعتماد المعاهد الأزهرية من هيئة ضمان الجودة والاعتماد 

 وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر: إن حصول هذا العدد الكبير من المعاهد على الاعتماد يأتي ثمرةً لتوجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي يولي العملية التعليمية اهتمامًا خاصًّا، ويحرص على الارتقاء بجودة التعليم الأزهري بما يحقق التميز والتفرد في مختلف مراحله. 

 

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الاعتماد يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الإدارات التعليمية والمعاهد في الالتزام بمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن القطاع مستمر في خططه لتوسيع قاعدة المعاهد المعتمدة بما يتواكب مع تطلعات الأزهر ورؤيته المستقبلية.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اختبارات القبول بالمعاهد التجريبية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد (صور)

وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية يتابعان عددا من ملفات العمل المشتركة

مساجد الإسماعيلية تواصل الاحتفال بذكرى المولد النبوي (صور)

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads