الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية موسعة، اليوم، داخل مستشفى القنطرة غرب المركزي.
 

سكرتير عام الإسماعيلية يشهد حفل تكريم الأطباء البيطريين وأبنائهم

2936 مستفيدة من الحملة التنشيطية لخدمات الصحة بالإسماعيلية

الوقوف على جاهزية المستشفى 

وذلك في حضور عدد من مديري الإدارات بالفرع، ضمن فريق إشرافي تابع للهيئة، بهدف الوقوف على سير العمل داخل الأقسام الحيوية بمستشفى القنطرة غرب، والاطمئنان على جاهزيتها لتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للمواطنين.  

 

تفقد قسم الطوارئ بالمستشفى 

بدأت الجولة بتفقد قسم الطوارئ، حيث تم التأكد من سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية الطارئة، ومراجعة كفاءة الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية، بما يضمن تقديم خدمة فورية عالية الكفاءة للمرضى في حالات الطوارئ. 

 

المرور على غرف العمليات  

كما شملت الجولة المرور على غرف العمليات، للوقوف على مستوى التعقيم، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من الالتزام بإجراءات ومعايير السلامة والجودة خلال مختلف مراحل الخدمة الجراحية. 

 

تفقد مخازن الأدوية 

وتضمنت الجولة التفقدية أيضًا زيارة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، حيث تم التأكد من توافر الأدوية الأساسية والطارئة بكميات كافية، وسلامة طرق التخزين وفقًا للمعايير المعتمدة، كما تم تفقد الصيدلية الداخلية، ومراجعة آلية صرف الأدوية للمرضى المقيمين من حيث الدقة والانضباط والسرعة في الأداء.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما حرص الدكتور علي رفعت على لقاء أعضاء الفريق الطبي والإداري في أقسام العناية المركزة، العمليات، والأقسام الداخلية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين جودة الخدمات الطبية، كما تفقد غرف المرضى المقيمين، وتحدث مع عدد منهم للاطلاع على تجاربهم وتقييمهم لمستوى الرعاية المقدمة.

 

وشدد مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية على أهمية الالتزام الكامل بسياسات الجودة والمعايير الطبية العالمية، والتأكيد على استمرارية تطوير الأداء والتدريب المستمر للكوادر، بما يحـقق تجـربة صحية آمنة ومتميزة للمريض، ويعكس رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في بناء مستقبل مستدام للرعاية الصحية في مصر.


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية مستشفى القنطرة غرب دكتور على رفعت

مواد متعلقة

موفد مشيخة الأزهر ورئيس منطقة الإسماعيلية يتابعان برامج التدريب بالمبنى الجديد

الرعاية الصحية: تطوير مستشفى القنطرة غرب بالإسماعيلية بتكلفة 500 مليون جنيه

نجاح فريق طبي في إنقاذ طرف مريض بمستشفى القنطرة غرب في الإسماعيلية

رئيس اقتصادية قناة السويس يتفقد منطقة "القنطرة غرب الصناعية" (صور)

الأكثر قراءة

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

ترامب يعلن تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ثانية ضد أهداف في فنزويلا

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

لوقف العدوان الإسرائيلي، أقوى تحذيرات السيسي لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا وقطر والأردن والسعودية

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وأخبار مفرحة قريبا

الجامع الأزهر: مسئولية الحفاظ على البيئة تبدأ من الفرد وتصرفاته اليومية

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads