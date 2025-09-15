مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب

أجرى الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية موسعة، اليوم، داخل مستشفى القنطرة غرب المركزي.



الوقوف على جاهزية المستشفى

وذلك في حضور عدد من مديري الإدارات بالفرع، ضمن فريق إشرافي تابع للهيئة، بهدف الوقوف على سير العمل داخل الأقسام الحيوية بمستشفى القنطرة غرب، والاطمئنان على جاهزيتها لتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للمواطنين.

تفقد قسم الطوارئ بالمستشفى

بدأت الجولة بتفقد قسم الطوارئ، حيث تم التأكد من سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية الطارئة، ومراجعة كفاءة الأجهزة الطبية وصيانتها الدورية، بما يضمن تقديم خدمة فورية عالية الكفاءة للمرضى في حالات الطوارئ.

المرور على غرف العمليات

كما شملت الجولة المرور على غرف العمليات، للوقوف على مستوى التعقيم، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من الالتزام بإجراءات ومعايير السلامة والجودة خلال مختلف مراحل الخدمة الجراحية.

تفقد مخازن الأدوية

وتضمنت الجولة التفقدية أيضًا زيارة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، حيث تم التأكد من توافر الأدوية الأساسية والطارئة بكميات كافية، وسلامة طرق التخزين وفقًا للمعايير المعتمدة، كما تم تفقد الصيدلية الداخلية، ومراجعة آلية صرف الأدوية للمرضى المقيمين من حيث الدقة والانضباط والسرعة في الأداء.



جانب من الجولة، فيتو

كما حرص الدكتور علي رفعت على لقاء أعضاء الفريق الطبي والإداري في أقسام العناية المركزة، العمليات، والأقسام الداخلية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين جودة الخدمات الطبية، كما تفقد غرف المرضى المقيمين، وتحدث مع عدد منهم للاطلاع على تجاربهم وتقييمهم لمستوى الرعاية المقدمة.

وشدد مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية على أهمية الالتزام الكامل بسياسات الجودة والمعايير الطبية العالمية، والتأكيد على استمرارية تطوير الأداء والتدريب المستمر للكوادر، بما يحـقق تجـربة صحية آمنة ومتميزة للمريض، ويعكس رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في بناء مستقبل مستدام للرعاية الصحية في مصر.





