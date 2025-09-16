الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يجتمع بشيوخ المعاهد استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

احتماع مع شيوخ معاهد
احتماع مع شيوخ معاهد إدارة الإسماعيليّة الأزهرية التعليمية

اجتمع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بشيوخ معاهد إدارة الإسماعيليّة الأزهرية التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) نموذجية وتجريبية. 

 

جاء ذلك استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد بحضور نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيليّة التعليمية، وعلي عطا الله، مدير التعليم التجريبي والنموذجي، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، وأحمد الصاوي، مدير إدارة المعامل والوسائط، وسامية الدسوقي، مسؤولة العلاقات العامة، وأسامة السيد، وكيل الإدارة، والموجهين بالإدارة. 

تطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم الكامل للمعلمين

وهنأ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الحضور بالعام الدراسي الجديد، وببداية العام الدراسي الجديد، وتم بحث آليات جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بنقص المدرسين.والعمال والإداريين والانتهاء من انتداباتهم الكلية والجزئية، وآليات تطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم الكامل للمعلمين. 

كما تم مناقشة توفير الأثاث المدرسي ومدى مناسبته لكل مرحلة عمرية، وتوفير كافة مقومات العملية التعليمية.   

وأكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على أهمية المتابعة الجادة من قبل مديري الإدارات خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق.   

كما شدد فضيلته على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجهيز الفصول الدراسية بالمقاعد والوسائل التعليمية، ومتابعة تسلّم الكتب الدراسية وتوزيعها فور ورودها أولًا بأول.   والتأكد من تنفيذ التعليمات بدقة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المعاهد قبل انطلاق الدراسة، مشددًا على ضرورة حل المشكلات أولًا بأول، مع متابعة انتظام الجداول الدراسية منذ الأسبوع الأول، وضمان الالتزام بالمقررات الزمنية المحددة والعمل على توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للطلاب، وضرورة تواجد تنسيق مستمر بين الإدارات والمعاهد وإعداد تقارير عن المعاهد يوميًا، وضرورة استقبال الطلاب بالشكل الذي يليق بمؤسسة الأزهر الشريف.

