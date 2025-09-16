زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة لتعزيز الوعي الصحي (صور)

نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية تحت إشراف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، ندوة تثقيفية بعنوان "الأمراض المشتركة بين الإنسان والطيور المنزلية"، وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية.

أبرز الأمراض المشتركة بين الطيور والإنسان

استعرضت خلالها الدكتورة وفاء أحمد عبدالفتاح مدير المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الثانوي، أبرز الأمراض المشتركة التي تنتقل من الطيور إلى الإنسان وتشكل خطرًا على الصحة العامة، ومنها أنفلونزا الطيور، السالمونيلا، الببغائية، نيوكاسل، إضافة إلى الطفيليات الخارجية.

توصيات باتخاذ سبل الوقاية من الأمراض

وأوصت الندوة بضرورة الوقاية إذ تمثل خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والطيور، حيث تضمنت التوصيات ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي جيدًا، وارتداء أدوات الوقاية مثل الكمامات والقفازات عند التعامل مع الطيور، والطهي الجيد للحوم والبيض، وعدم خلط الطيور المنزلية بالطيور البرية، وعزل الطيور المريضة، والالتزام بالتحصينات الدورية.

جانب من الندوة، فيتو

أقيمت الندوة تحت إشراف المهندسة رجاء صالح مدير عام الإرشاد الزراعي، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وبحضور عدد من مهندسي الإرشاد والإنتاج الحيواني.

واختتمت فعاليات الندوة بالتأكيد على أن الطيور المنزلية رغم كونها مصدرًا غذائيًا مهمًا، إلا أنها قد تنقل أمراضًا خطيرة إذا غاب الوعي الصحي، وأن التبليغ المبكر عن الحالات المشتبه بها يساهم في تقليل المخاطر وحماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.

