الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة لتعزيز الوعي الصحي (صور)

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية تحت إشراف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة، ندوة تثقيفية بعنوان "الأمراض المشتركة بين الإنسان والطيور المنزلية"، وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية.  

"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي القنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

حبس تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة داخل فيلا بالإسماعيلية

 

أبرز الأمراض المشتركة بين الطيور والإنسان 

استعرضت خلالها الدكتورة وفاء أحمد عبدالفتاح مدير المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الثانوي، أبرز الأمراض المشتركة التي تنتقل من الطيور إلى الإنسان وتشكل خطرًا على الصحة العامة، ومنها أنفلونزا الطيور، السالمونيلا، الببغائية، نيوكاسل، إضافة إلى الطفيليات الخارجية.  

 

توصيات باتخاذ سبل الوقاية من الأمراض 

وأوصت الندوة بضرورة الوقاية إذ تمثل خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والطيور، حيث تضمنت التوصيات ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي جيدًا، وارتداء أدوات الوقاية مثل الكمامات والقفازات عند التعامل مع الطيور، والطهي الجيد للحوم والبيض، وعدم خلط الطيور المنزلية بالطيور البرية، وعزل الطيور المريضة، والالتزام بالتحصينات الدورية.  

 

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

أقيمت الندوة تحت إشراف المهندسة رجاء صالح مدير عام الإرشاد الزراعي، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية، وبحضور عدد من مهندسي الإرشاد والإنتاج الحيواني.  

واختتمت فعاليات الندوة بالتأكيد على أن الطيور المنزلية رغم كونها مصدرًا غذائيًا مهمًا، إلا أنها قد تنقل أمراضًا خطيرة إذا غاب الوعي الصحي، وأن التبليغ المبكر عن الحالات المشتبه بها يساهم في تقليل المخاطر وحماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية زراعة الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية الأمراض المشتركة بين الحيوانات والطيور

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة داخل فيلا بالإسماعيلية

"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي القنطرة غرب الإسماعيلية (صور)

جنايات الإسماعيلية تقضي بالإعدام شنقًا على حفيد بتهمة قتل جده لسرقته

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يجتمع بشيوخ المعاهد استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

شوط أول سلبي بين آرسنال وأتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

مدبولي: نستهدف معدل نمو 7%، وهذه خطتنا لخفض الدين

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads