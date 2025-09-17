الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

تكثيف التحقيقات لكشف غموض العثور على جثمان مسن بأحد شوارع القنطرة شرق

عثر عدد من أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، على جثمان مسن في الستينات من عمره ملقى على الأرض بأحد الشوارع، مما دفع الأهالي إلى الاتصال بالشرطة وطلب الإسعاف.   

لنشر الفكر الوسطي ونبذ العنف، رئيس منطقة الإسماعيلية يستقبل قافلة مجمع البحوث الإسلامية (صور)

زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة لتعزيز الوعي الصحي (صور)

العثور على جثمان مسن 

وتلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بالعثور على جثمان مسن في الستينات من عمره بأحد شوارع القنطرة شرق، وتحديدا خلف محطة المياه. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.  

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وذلك بعد معاينة الشرطة. 

وتبين أن المتوفى يدعى رزق محمد علي، عامل زراعي، يبلغ من العمر 65 عاما، من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مصاب ينزيف من الفم والأنف، ويوجد حجر عليه آثار دماء بمكان العثور على الجثمان. 

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة السبب وراء الواقعة، كما تكثف عمليات البحث عبر تفريغ كاميرات المراقبة. 

 

