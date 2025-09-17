محافظ المنوفية يتابع جاهزية المدارس ويشدد على تكثيف حملات النظافة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، جهود مديرية التربية والتعليم في إنهاء الاستعدادات ورفع درجة الجاهزية بجميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية، وفي إطار استعدادات محافظة المنوفية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في 21 سبتمبر الجاري.

تشكيل لجان لمتابعة أعمال الصيانة بالمدارس

وخلال المتابعة، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لانطلاق الدراسة، حيث تم تشكيل لجان ميدانية لمراجعة جاهزية المدارس والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة الشاملة، وتوافر المرافق الأساسية، ومراجعة الجداول الدراسية وقوائم الفصول، إلى جانب تطبيق إجراءات السلامة المهنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

كما تم التشديد على مديري المدارس بالالتزام بالخطة الزمنية للمناهج الدراسية، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي والأنشطة التربوية والطلابية بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم.

المحافظ يوجه برفع الإشغالات من محيط المدارس

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب الأسوار، بما يضمن سهولة الحركة وتيسير دخول وخروج الطلاب.

كما شدد على متابعة الحالة العامة للنظافة بصورة دورية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية.

وأكد أنه سيتابع انتظام سير العملية التعليمية ميدانيًا بنفسه، إضافة إلى المتابعة على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للوقوف على مستوى الانضباط والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المنظومة التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية كانت قد أعلنت عن بدء الدراسة للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد 21 سبتمبر الجاري، على أن تنتظم باقي الصفوف الدراسية في اليوم التالي من نفس الشهر، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

