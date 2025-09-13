السبت 13 سبتمبر 2025
محافظات

أبرزها إحالة 66 موظفًا للتحقيق، قرارات حاسمة لمحافظ المنوفية خلال جولته اليوم

إحالة 66 موظفًا للتحقيق
إحالة 66 موظفًا للتحقيق ودعم مالي للصحة النفسية، أبرز قرارات

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، مستشفى صدر شبين الكوم، بزيارة للوقوف على مستوى الأداء والانضباط وانتظام سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات العلاجية. 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عيادات الصدر ورسم القلب والعناية المركزة، واستمع إلى عدد من المرضى حول حالتهم الصحية ومستوى الرعاية المقدمة، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتعامل الفوري من الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمة أفضل للمرضى.  

إحالة 66 عاملا بمستشفيات صدر شبين الكوم للتحقيق

وفي هذا السياق، أحال المحافظ 66 من العاملين بمستشفيات صدر شبين الكوم والجراحات التخصصية بميت خلف للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهامهم، وفقًا لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

كما تفقد محافظ المنوفية مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بميت خلف، حيث عاين أقسام الاستقبال والصيدلية والأقسام الداخلية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب متابعة مركز علاج وتأهيل الإدمان والملعب الملحق بالمستشفى، مؤكدًا على أهمية استغلال الأنشطة الرياضية كوسيلة علاجية تساعد المرضى في تحسين حالتهم النفسية.

وخلال زيارته، أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة، وقرر صرف دعم مالي للمستشفى لتعزيز قدراتها، كما وجه بإعداد خطاب لوزارة الصحة للإسراع في إنهاء إجراءات إقامة مستشفى جديد للصحة النفسية على مساحة 11 ألف م² بقرية ميت سراج بقويسنا، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين وتقديم خدمة أفضل.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة دعاء سمير مديرة المستشفى، وعدد من قيادات الصحة بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولوياته، مشددًا على دعمه الكامل لتطوير البنية التحتية والخدمات الطبية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. 

