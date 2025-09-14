غرق 268 فدانا من أراضي طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية

أكد مصدر بمديرية الزراعة في محافظة المنوفية، أنه تم إصدار تنبيهات للمزارعين المستأجرين لأراضي طرح النهر، بعدم الزراعة بسبب ارتفاع منسوب النيل وذلك تجنبا لغرق المحاصيل.

عدم تضرر المحاصيل بسبب تنبيهات عدم الزراعة

وأشار المصدر فى تصريحات لـ فيتو إلى أن ارتفاع منسوب نهر النيل أدى لغرق 268 فدانا بمراكز أشمون ومنوف، مؤكدا أن كل هذه المساحة أرض فضاء غير مزروعة، بسبب التنبيهات والفاصل بين الزراعة الصيفية والشتوية.

وأكد المصدر أنه جاري عرض الأمر على الجهات المختصة لإعفاء المزارعين من القيمة الإيجارية بسبب غمرها بالمياه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.