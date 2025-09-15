عمره يوم، العثور على طفل حديث الولادة داخل شنطة خضار بالمنوفية

عثرت إحدى السيدات بمركز أشمون في محافظة المنوفية على طفل داخل شنطة خضار على جانب أحد الطرق بين قريتي طليا والبرانية التابعتين لدائرة المركز وتم إبلاغ مركز الشرطة.

نقل الطفل لمستشفى أشمون

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمره يوم يرتدي كفولة وتم نقله لحضانة مستشفى أشمون العام للكشف عليه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطه أشمون، يفيد ببلاغ من إحدى السيدات بعثورها على طفل حديث الولادة، على جانب أحد الطرق بين قريتي طليا والبرانية، وتم نقل الطفل لمستشفى أشمون.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، ويتم حاليا تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

