الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عمره يوم، العثور على طفل حديث الولادة داخل شنطة خضار بالمنوفية

العثور على طفل حديث
العثور على طفل حديث الولادة

عثرت إحدى السيدات بمركز أشمون في محافظة المنوفية على طفل داخل شنطة خضار على جانب أحد الطرق بين قريتي طليا والبرانية التابعتين لدائرة المركز وتم إبلاغ مركز الشرطة. 

نقل الطفل لمستشفى أشمون

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمره يوم يرتدي كفولة وتم نقله لحضانة مستشفى أشمون العام للكشف عليه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له. 

 

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطه أشمون، يفيد ببلاغ من إحدى السيدات بعثورها على طفل حديث الولادة، على جانب أحد الطرق بين قريتي طليا والبرانية، وتم نقل الطفل لمستشفى أشمون. 

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، ويتم حاليا تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العميد محمد أبو العزم محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام قرية طليا بالمنوفية قرية البرانية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

تحرير 23 محضر مخالفات وإعدام مواد غذائية غير صالحة بالمنوفية

غرق 268 فدانا من أراضي طرح النهر بسبب ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية

ضبط مصنع لإنتاج الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر بالمنوفية (صور)

أبرزها إحالة 66 موظفًا للتحقيق، قرارات حاسمة لمحافظ المنوفية خلال جولته اليوم

ضبط مواطن سرق كشافات الإنارة الحديثة بكورنيش شبين الكوم في المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدارس جديدة بشرق شبين الكوم

تخصيص مبنى الوحدة المحلية بسنتريس لصالح التأمين الصحي بالمنوفية

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

أول صورة للأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير

السيسي لشعب إسرائيل: ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
رئيس المالديف: العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو عدوان على السلام نفسه السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة  السيسي يؤكد رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم السيسي: حسم القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار فى المنطقة