محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، سلسلة لقاءاته اليومية مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم وبحث الحلول العاجلة لها، في إطار حرصه على التواصل المباشر معهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

مواد غذائية للحالات الإنسانية

في بداية اللقاء، وجّه المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لعدد من الحالات الإنسانية بنطاق مركز الشهداء، من بينها حالة لمواطنة تعول طفلة تعاني من تشنجات لا إرادية، وذلك دعمًا لظروفها الصحية والاجتماعية ومساعدتها في تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص عدد من الشكاوى على الفور، منها: شكوى مواطن من قرية مليج، وأخرى لمواطن من قرية شبرا خلفون بشبين الكوم، والمتعلقة بإنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات واستكمال التصالح الخاص بهم.

فحص شكوى غلق أحد الشوارع

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بإجراء معاينة ميدانية لفحص شكوى مواطن من مركز الشهداء، يتضرر من تعنت مسئولي التنظيم بالوحدة المحلية بسبب وجود مخالفات بالتعدي وغلق شارع بالمخالفة للمخطط التفصيلي.

كما كلّف إدارة المجالس بدراسة إمكانية استغلال قطعة أرض أملاك دولة بقرية قورص بمركز أشمون لإقامة مدرسة ثانوي تخدم أهالي المنطقة وتسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء حرصه على الاستمرار في التواصل المباشر مع المواطنين، وفتح قنوات اتصال دائمة لتلقي الشكاوى والمقترحات عبر مختلف المنصات، مع العمل على التعامل الفوري معها، بما يحقق مبدأ الشراكة المجتمعية ويعزز ثقة المواطنين في الأجهزة التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.